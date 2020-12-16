Kocasını yatakta basmıştı: 'Kedi kadın' yeniden ortaya çıktı
Bundan dört, beş yıl önce magazin basınının manşetlerinden inmezdi. Hem estetik bağımlılığı sonucu büründüğü görüntüsü hem de hızlı gece hayatıyla dünyanın en göz önünde kişilerinden biriydi.
Splash News, Backgrid USA, Mega News Agency
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
YENİDEN ORTAYA ÇIKTI
Sonra nişanlandığı haberi duyuldu. Kendisinden 27 yaş genç nişanlısının hediye ettiği milyon dolarlık yüzük nedeniyle yine manşetlere çıktı. Ama eski günleri geride kaldı ve daha gözlerden uzak bir hayat sürmeye başladı. Fakat beklenmedik bir anda yeniden ortaya çıktı.
2
Abone Ol
BİR ETKİNLİĞE KATILDI
Ünlüler dünyasında "kedi kadın" olarak tanınan Jocelyn Wildenstein'dan söz ediyoruz. Artık 80 yaşına gelen Jocelyn Wildenstein, geçtiğimiz akşam düzenlenen bir etkinliğe 53 yaşındaki nişanlısı Lloyd Klein ile birlikte katıldı.
3
Abone Ol
YİNE DİKKATLERİ ÜZERİNDE TOPLADI
Tıpkı eski günlerde olduğu gibi yine gittiği yerde bütün dikkatleri üzerinde topladı. Wildenstein ve nişanlısı Klein, parti öncesi fotoğrafçılara uzun uzun poz verdi. Jocelyn Wildenstein, yine iddialı bir kıyafetle partide yerini aldı.
Üç yıl önce nişanlanan çiftin 2018 yılında evleneceği konuşuluyordu. Fakat çift, henüz bu planı gerçekleştirmedi. 2016 yılında da Jocelyn Wildenstein ile Lloyd Klein, bir polisiye olay nedeniyle gündeme gelmişti. Wildenstein, nişanlısı Klein'e şiddet uyguladığı için gözaltına alındı.
5
Abone Ol
HAREKETLİ HAYAT
Jocelyn Wildenstein, gösteri dünyasının en dikkat çeken üyelerinden biri. 5 Ağustos 1940'ta İsviçre'de dünyaya gelen Jocelyn Wildenstein, ya da doğum adıyla Jocelyne Périsset orta halli bir ailenin üyesiydi.
6
Abone Ol
ORTA HALLİ BİR AİLENİN KIZIYDI
İyi bir eğitim görmeyen Wildenstein, babasına ait tekstil dükkanında çalışıyordu. Bir gün dönemin önde gelen sinema yönetmenlerinden Cyrill Piguet, bu mağazaya girde ve kelimenin tam anlamıyla Jocelyn Wildenstein'ın hayatını değiştirdi.
7
Abone Ol
AŞKI HAYATINI DEĞİŞTİRDİ
Piquet ile Jocelyn Wildenstein sevgili oldular. Yönetmen, onu Lozan kentindeki durağan hayatından çıkarıp daha sonraki renkli hayatının merkezi olan New York'a götürdü. O dönemi bir röportajında "Çok heyecanlı insanlarla tanışmaya başladım. Kabuğumu kırmış gibiydim” diyerek anlatmıştı.
8
Abone Ol
SONRA İTALYAN YÖNETMENLE AŞK YAŞADI
Yönetmen Cyrill Piguet ile ilişkisi sırasında Avrupa ülkelerini gezdi Jocelyn Wildenstein. Sonra ondan ayrıldı ve hayatına İtalyan yönetmen Sergio Gobbi girdi. Onun sayesinde de bu kez Afrika kıtasını karış karış gezdi.
9
Abone Ol
'KEDİ KADIN' OLMAYA ADIM ADIM
Sonra bir gün döneminin ünlü iş insanlarından Adnan Kaşıkçı ile tanıştı. Bu şekilde de hem hayatını hem görüntüsünü değiştirmesine neden olan büyük aşkı Alec Wildenstein ile tanıştı. İşte onu "kedi kadın" olmaya götüren süreç de böyle başladı.
10
Abone Ol
İKİ ÇOCUK SAHİBİ OLDU
Kenya'da bir safaride tanışan Alec Wildenstein ile Jocelyn Wildenstein arasında büyük bir aşk doğdu. Çift evlendi. Avrupa'nın önde gelen zengin ailelerinden birine gelin gitti bu şekilde Jocelyn Wildenstein. Her ne kadar Wildenstein'ın ailesi bu durumu onaylamasa da!
11
Abone Ol
AŞKI YÜZÜNDEN ESTETİK BAĞIMLISI OLDU
Wildenstein çiftinin iki çoucuğu oldu. Bu arada Jocelyn Wildenstein da kendisini "kedi kadın" olmaya götüren sürece girdi. Bunun nedeni büyük bir aşkla sevdiği kocasının kedilere ve kedigiller familyasından hayvanlara duyduğu büyük aşktı. Jocelyn Wildenstein, bu nedenle kedigiller familyasına benzemek için başladığı estetik operasyonlar için milyonlarca dolar harcadı. Fakat bu durum kocasını kaybetmesine de neden olacaktı.
12
Abone Ol
AMA KOCASINI ELİNDE TUTAMADI
Kocası Alec onun bu kadar estetik bağımlı olmasından hoşlanmıyordu. Yani Jocelyn Wildenstein'ın sırf kocasına kendisini beğendirmek için yaptırdığı bu estetikler sonunda ters tepti. Çift, 1997 yılında boşandı.
13
Abone Ol
KOCASINI RUS MODELLE YATAKTA BASTI
Boşanmalarına giden yol da olaylıydı. Wildenstein bir gün kocasını genç bir Rus modelle yatakta bastı. O kadar öfkelendi ki kocasına silah çekti ve gözaltına alındı.
14
Abone Ol
ESTETİKTE KULLANMAMA ŞARTI KONULDU
Boşanmaları da uzun sürdü. İki yılın sonunda Jocelyn Wildenstein, eski eşinden 2 buçuk milyar dolar tazminat aldı. Kullanılması konusunda da davaya bakan hakim "bu parayı estetik cerrahide kullanılmaması" şartını koştu. Jocelyn Wildenstein, bugün 80 yaşına gelse de son dönemde fazla göz önüne çıkmasa da hala renkli dünyanın en dikkat çeken üyelerinden biri.