Kocasını yatakta basmıştı: 'Kedi kadın' yeniden ortaya çıktı

AŞKI YÜZÜNDEN ESTETİK BAĞIMLISI OLDU Wildenstein çiftinin iki çoucuğu oldu. Bu arada Jocelyn Wildenstein da kendisini "kedi kadın" olmaya götüren sürece girdi. Bunun nedeni büyük bir aşkla sevdiği kocasının kedilere ve kedigiller familyasından hayvanlara duyduğu büyük aşktı. Jocelyn Wildenstein, bu nedenle kedigiller familyasına benzemek için başladığı estetik operasyonlar için milyonlarca dolar harcadı. Fakat bu durum kocasını kaybetmesine de neden olacaktı.