Keban Baraj Gölü’nde avladığı kerevitten ayda 100 bin lira kazanıyor

Kilosu 30 liraydı sonra 45’ti şimdi ise 65 lira oldu. Eğirdir Gölünde kerevit, mantar hastalığından dolayı azaldı, ondan da burada fiyatlar yükseldi. Şu kerevit avından dolayı aylık elime 100 ile 120 bin lira geçiyor."