Rol arkadaşı anlattı: Duyduğunuz her şey doğru

Metroda kadınlara ya da yaşlılara yer veriyor... Hayranlarıyla ya da meslektaşlarıyla fotoğraf çektirirken onları rahatsız etmemek için sarılıyormuş gibi yapıyor ama asla onlara dokunmuyor. Bir bankta oturup bir sandviçle öğle yemeğini geçiştiriyor. Set çalışanlarına karşı son derece kibar ve mütevazı asla kapris yapmıyor.
Backgrid USA, Depo Photos
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TAM DA GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ
Bütün bunlar Hollywood'un en ünlü ve en çok kazanan yıldızlarından biri içi söylense inananı aç olur. Ama söz konusu kişi Keanu Reeves olunca durum biraz değişiyor. Her ne kadar bazı kişiler onun bu mütevazılığının bir tür halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu ileri sürse de çalışma arkadaşlarına göre Keanu Reeves tam da göründüğü gibi biri.
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ROL ARKADAŞI ANLATTI
Keanu Reeves ile 2014 yılında John Wick adlı filmde birlikte çalışan Avustralyalı oyuncu Toby Leonard Moore, ünlü oyuncu hakkında bütün söylenenlerin gerçeği yansıttığını anlattı.
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'ONUNLA ÇALIŞMAK RÜYA GİBİYDİ'
39 yaşındaki Moore, Daily Mail Australia'ya verdiği röportajda, Keanu Reeves ile birlikte çalışmanın 'rüya gibi' olduğunu söyledi.
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YÜZDE 100 GERÇEK
Keanu Reeves'in büyük bir hayranı olduğunu söyleyen Toby Leonard Moore, onunla ilgili şehir efsanesi gibi anlatılan her şeyin yüzde 100 gerçek olduğunu belirtti.
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SEVGİLİSİ DE GÜNDEM OLDU
Keanu Reeves, son dönemde sevgilisi Alexandra Grant ile gündemin ilk sıralarına çıkmıştı. Birçok kişi 56 yaşındaki Reeves'i yaşıtı olan birçok ünlü erkeğin tam tersine yarı yaşındaki bir kadınla değil de kendisine yakın yaşta bir hayat arkadaşı seçmesini olumlu bir davranış olarak değerlendirmişti.
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METRODA YER VERİYOR
Keanu Reeves'in metroda kadınlara ya da kendisinden yaşça büyük kişilere yer verdiği videolar da sık sık sosyal medyada paylaşılıyor.
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KARDEŞİ KANSERE YAKALANMIŞTI
Reeves, 2000'lerin ilk yarısında kız kardeşi Kim'in kan kanserine yakalanması üzerine oyunculuğa da ara verme kararı almıştı. Basında yer alan haberlere göre Reeves, evini kardeşine bakmak için düzenlemiş ve neredeyse bütün vaktini ona ayırmıştı. Keanu Reeves'in kardeşi daha sonra sağlığına kavuştu.
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BABASI TERK ETTİ
Reeves'in geçmiş yılları trajedilerle ve zorluklarla dolu. İngiliz bir anne ile Çinli- Hawaili bir babanın oğlu olarak Beyrut'da doğdu Reeves. O henüz 3 yaşındayken babası aileyi terk etti.
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DİSLEKSİ YÜZÜNDEN ÖĞRENİM HAYATI ZOR GEÇTİ
Öğrenciliği de zor geçti Reeves'in. Disleksi sorunu olduğu için okuma ve yazma konusunda güçlük çekti. Lise yıllarında da dört farklı okula gitmek zorunda kaldı.
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EN BÜYÜK TRAJEDİ
Keanu Reeves hayatının en büyük trajedisi ise uzun süre gündemde kaldı. Yıl 2001'di. Hollywood'da meydana gelen bir trafik kazasında genç bir kadın, kullandığı jipin camından yola fırladı ve oracıkta hayatını yitirdi. Kazada ölen 28 yaşındaki kadın, Reeves'in sevgilisi Jennifer Syme'ydi. Bu haber üzerine Matrix 2 filminin çekimlerine hazırlanan Reeves kelimenin tam anlamıyla yıkıldı.
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KIZIÖLÜ DOĞDU
Keanu Reeves ve Jennifer Syme, bu kazadan kısa bir süre önce, adını Ava olarak belirledikleri kızlarını daha doğmadan kaybetmişlerdi. Sekiz aylık hamile olan Syme, bir gün karnındaki bebeğin tekmelerini hissetmediğini söyleyince çift doktora gitti. İşte acı gerçek o zaman ortaya çıktı. Ava, daha doğmadan anne karnında ölmüştü. Bu olaydan sonra Reeves ile Syme'nin ilişkisi bozuldu.
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AYRILDILAR AMA ZOR GÜNÜDE YANINDA OLDU
Ama hiçbir zaman tam olarak kopmadılar. Jennifer Syme, Keanu Reeves'in kız kardeşi Kim, kan kanserine yakalandığı zaman da zorlu tedavi sürecinde onları hiç yalnız bırakmamıştı.
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'ONLARIN HAYATININ BİR PARÇASI OLMAYI ÖZLÜYORUM'
Reeves olayın üzerinden yıllar geçtikten sonra bir röportajında kaybettiği, Jennifer ve doğmadan ölen kızı Ava'dan söz ederek "Onların hayatının bir parçası olmayı özlüyorum. Onların da benim hayatımın bir parçası olmasını. Eğer onlarla birlikte olsaydım her şey nasıl olurdu merak ediyorum. Bir daha tekrarlanmayacak şeyleri özlüyorum" demişti.