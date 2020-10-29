Rol arkadaşı anlattı: Duyduğunuz her şey doğru

TAM DA GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ Bütün bunlar Hollywood'un en ünlü ve en çok kazanan yıldızlarından biri içi söylense inananı aç olur. Ama söz konusu kişi Keanu Reeves olunca durum biraz değişiyor. Her ne kadar bazı kişiler onun bu mütevazılığının bir tür halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu ileri sürse de çalışma arkadaşlarına göre Keanu Reeves tam da göründüğü gibi biri.