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Hürriyet
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Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 13:45 | 

Rol arkadaşı anlattı: Duyduğunuz her şey doğru

Metroda kadınlara ya da yaşlılara yer veriyor... Hayranlarıyla ya da meslektaşlarıyla fotoğraf çektirirken onları rahatsız etmemek için sarılıyormuş gibi yapıyor ama asla onlara dokunmuyor. Bir bankta oturup bir sandviçle öğle yemeğini geçiştiriyor. Set çalışanlarına karşı son derece kibar ve mütevazı asla kapris yapmıyor.

Backgrid USA, Depo Photos

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1TAM DA GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ
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TAM DA GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ

Bütün bunlar Hollywood'un en ünlü ve en çok kazanan yıldızlarından biri içi söylense inananı aç olur. Ama söz konusu kişi Keanu Reeves olunca durum biraz değişiyor. Her ne kadar bazı kişiler onun bu mütevazılığının bir tür halkla ilişkiler faaliyeti olduğunu ileri sürse de çalışma arkadaşlarına göre Keanu Reeves tam da göründüğü gibi biri.

2ROL ARKADAŞI ANLATTI
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ROL ARKADAŞI ANLATTI

Keanu Reeves ile 2014 yılında John Wick adlı filmde birlikte çalışan Avustralyalı oyuncu Toby Leonard Moore, ünlü oyuncu hakkında bütün söylenenlerin gerçeği yansıttığını anlattı.

3ONUNLA ÇALIŞMAK RÜYA GİBİYDİ
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'ONUNLA ÇALIŞMAK RÜYA GİBİYDİ'

39 yaşındaki Moore, Daily Mail Australia'ya verdiği röportajda, Keanu Reeves ile birlikte çalışmanın 'rüya gibi' olduğunu söyledi.

4YÜZDE 100 GERÇEK
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YÜZDE 100 GERÇEK

Keanu Reeves'in büyük bir hayranı olduğunu söyleyen Toby Leonard Moore, onunla ilgili şehir efsanesi gibi anlatılan her şeyin yüzde 100 gerçek olduğunu belirtti.

5SEVGİLİSİ DE GÜNDEM OLDU
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SEVGİLİSİ DE GÜNDEM OLDU

Keanu Reeves, son dönemde sevgilisi Alexandra Grant ile gündemin ilk sıralarına çıkmıştı. Birçok kişi 56 yaşındaki Reeves'i yaşıtı olan birçok ünlü erkeğin tam tersine yarı yaşındaki bir kadınla değil de kendisine yakın yaşta bir hayat arkadaşı seçmesini olumlu bir davranış olarak değerlendirmişti.

6METRODA YER VERİYOR
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METRODA YER VERİYOR

Keanu Reeves'in metroda kadınlara ya da kendisinden yaşça büyük kişilere yer verdiği videolar da sık sık sosyal medyada paylaşılıyor.

7KARDEŞİ KANSERE YAKALANMIŞTI
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KARDEŞİ KANSERE YAKALANMIŞTI

Reeves, 2000'lerin ilk yarısında kız kardeşi Kim'in kan kanserine yakalanması üzerine oyunculuğa da ara verme kararı almıştı. Basında yer alan haberlere göre Reeves, evini kardeşine bakmak için düzenlemiş ve neredeyse bütün vaktini ona ayırmıştı. Keanu Reeves'in kardeşi daha sonra sağlığına kavuştu.

8BABASI TERK ETTİ
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BABASI TERK ETTİ

Reeves'in geçmiş yılları trajedilerle ve zorluklarla dolu. İngiliz bir anne ile Çinli- Hawaili bir babanın oğlu olarak Beyrut'da doğdu Reeves. O henüz 3 yaşındayken babası aileyi terk etti.

9DİSLEKSİ YÜZÜNDEN ÖĞRENİM HAYATI ZOR GEÇTİ
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DİSLEKSİ YÜZÜNDEN ÖĞRENİM HAYATI ZOR GEÇTİ

Öğrenciliği de zor geçti Reeves'in. Disleksi sorunu olduğu için okuma ve yazma konusunda güçlük çekti. Lise yıllarında da dört farklı okula gitmek zorunda kaldı.

10EN BÜYÜK TRAJEDİ
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EN BÜYÜK TRAJEDİ

Keanu Reeves hayatının en büyük trajedisi ise uzun süre gündemde kaldı. Yıl 2001'di. Hollywood'da meydana gelen bir trafik kazasında genç bir kadın, kullandığı jipin camından yola fırladı ve oracıkta hayatını yitirdi. Kazada ölen 28 yaşındaki kadın, Reeves'in sevgilisi Jennifer Syme'ydi. Bu haber üzerine Matrix 2 filminin çekimlerine hazırlanan Reeves kelimenin tam anlamıyla yıkıldı.

11KIZIÖLÜ DOĞDU
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KIZIÖLÜ DOĞDU

Keanu Reeves ve Jennifer Syme, bu kazadan kısa bir süre önce, adını Ava olarak belirledikleri kızlarını daha doğmadan kaybetmişlerdi. Sekiz aylık hamile olan Syme, bir gün karnındaki bebeğin tekmelerini hissetmediğini söyleyince çift doktora gitti. İşte acı gerçek o zaman ortaya çıktı. Ava, daha doğmadan anne karnında ölmüştü. Bu olaydan sonra Reeves ile Syme'nin ilişkisi bozuldu.

12AYRILDILAR AMA ZOR GÜNÜDE YANINDA OLDU
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AYRILDILAR AMA ZOR GÜNÜDE YANINDA OLDU

Ama hiçbir zaman tam olarak kopmadılar. Jennifer Syme, Keanu Reeves'in kız kardeşi Kim, kan kanserine yakalandığı zaman da zorlu tedavi sürecinde onları hiç yalnız bırakmamıştı.

13ONLARIN HAYATININ BİR PARÇASI OLMAYI ÖZLÜYORUM
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'ONLARIN HAYATININ BİR PARÇASI OLMAYI ÖZLÜYORUM'

Reeves olayın üzerinden yıllar geçtikten sonra bir röportajında kaybettiği, Jennifer ve doğmadan ölen kızı Ava'dan söz ederek "Onların hayatının bir parçası olmayı özlüyorum. Onların da benim hayatımın bir parçası olmasını. Eğer onlarla birlikte olsaydım her şey nasıl olurdu merak ediyorum. Bir daha tekrarlanmayacak şeyleri özlüyorum" demişti. 

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