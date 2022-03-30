KDV indirimi yapılan ürünler hangileri? İşte KDV indirimi olan ürünler

KDV İNDİRİMİ YAPILAN ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, temizlik ürünleri ve yeme-içme hizmetlerinden alınan KDV yüzde 18’den yüzde 8’e indirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikilandırılan tohumluk ve fidanlardan alınan KDV oranı yüzde 1’e indirildi. Süt, yumurta ve meyve üretiminde kullanılan tarım makinaları yüzde 8 KDV kapsamına alındı.



Yine, ‘Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ ve ‘İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ hükümlerine tabi olan cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetleri de yüzde 8 KDV oranı kapsamına dahil edildi. Riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için uygulanacak, KDV oranı yüzde 1 olacak. Konutların net alanının 150 metrekareye kadar olan kısmı için KDV oranı yüzde 8 olarak uygulanacak. Arsa ve arazi teslimlerindeki KDV oranı da yüzde 18’den yüzde 8’e indirilecek. Öte yandan, ikinci el araç ticareti yapan şirketler ile yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin KDV oranı yüzde 18’e çıkarıldı. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce yüzde 18 KDV oranı uygulanarak satın alınan araçların teslimi ile özel matrah uygulanarak yapılan teslimlerde yüzde 18 KDV uygulanacak.