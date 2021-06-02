KDV indirimi uzatıldı mı? KDV indirimi ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler

Buna göre, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörler dikkate alınarak ekonominin normalleşmesi kapsamında 31 Mayıs 2021'e kadar uygulanması öngörülen yolcu taşımacılığı, yeme-içme hizmetleri, kültürel faaliyetler, sinema-tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bir kısım bakım-onarım faaliyetleri için yapılan KDV oran indirimleri, temmuz sonuna kadar uzatıldı.



