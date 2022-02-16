KDV indirimi olan ürünler hangileri? KDV indirimi 2022 Resmi Gazete açıklaması

KDV İNDİRİMİ OLAN ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından fiyatlarda düşüş yaşandı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, CNN Türk'ten Emrah Çakmak'a indirimin nasıl yansıyacağı hakkında açıklama yaptı.



Aydın Ağaoğlu'nun kalem kalem hesaplaması şu şekilde:



* Katma değer vergisi bir tüketim vergisidir. Tacirlerin ne kar ne de zararını etkilemez. Devlet feragat etmiştir. Yüzde 8 aldığı ürünlerde... Şu an elimizdeki et 135 TL 66 kuruş olarak satışta. 125 TL 50 kuruşa düşecek 10 liradan fazla düşecek.



* Çaya baktığımızda 45 lira 95 kuruş... Standart çay... Formülümüz şu 45,95 TL. Bölü 1.08 çarpı 1.01 yani 8 olan vergi 1'e düştü. 42 TL 97 kuruş. 2 lira 98 kuruş bir indirim var. 1 kilogram 17 TL 95 kuruş olan pirinç, 16 TL 78 kuruşa düşüyor. Vergiden ötürü bir ucuzlama olacak.



* 9 TL 95 kuruşa satılan toz şeker 65 kuruş düşüşle 9 lira 30 kuruştan satılması gerekiyor. Makarna da 6,85'ten 6,40'a düşecek. Sıvı yağ ise litresi 35 lira 95 kuruştan 33 lira 61 kuruşa düşecek. 2 lira 34 kuruş cepte kalacak. Kırmızı mercimekte ise 1 kilogramı 47.95'ten 44.84'e düşüyor. 3 lira 11 kuruş burada tasarruf oluyor.



