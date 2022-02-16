KDV indirimi olan ürünler hangileri? KDV indirimi 2022 Resmi Gazete açıklaması

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...Konuta yeni KDV modeli: Büyüklüğü 150 metrekareyi geçen...#Konut
Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’Tükürükten hastalık teşhisi… ‘Su dolu bardaktaki tükürük dibe çöküyorsa…’#Sağlık
Şampiyonlar Liginde geceye damga vuran olay Son dakika golü, Messi, Ronaldo...Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Son dakika golü, Messi, Ronaldo...#Şampiyonlar Ligi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expoda gençlerle buluştuSon dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai Expo'da gençlerle buluştu#Erdoğan
Son dakika... Bakan Bilgin açıklama yaptı 3600 ek göstergede önemli gelişmeSon dakika... Bakan Bilgin açıklama yaptı! 3600 ek göstergede önemli gelişme#Vedat Bilgin
OGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasınOGS kalktı, 1.2 milyon sürücü yanıt bekliyor: Depozito yanmasın#OGS
Gizli operasyon ortaya çıktı Bilgisayarları kırın talimatı... 56 kişi gizli belgelerle gittiGizli operasyon ortaya çıktı! 'Bilgisayarları kırın' talimatı... 56 kişi gizli belgelerle gitti#ABD
Aşının bir faydası daha ortaya çıktıAşının bir faydası daha ortaya çıktı!#Uzun Kovid
İçişleri Bakanı Soyludan önemli açıklamalarİçişleri Bakanı Soylu'dan önemli açıklamalar#İçişleri Bakanı
Bir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bittiBir ülke daha harekete geçti... Korona onlar için resmen bitti#Koronavirüs
İngiltereyi sarsan skandalda flaş gelişmeİngiltere'yi sarsan skandalda flaş gelişme#Prens Andrew
Sonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlarSonradan utanmasınlar diye kurşun ağırlık dikiyorlar#İngiliz Kraliyet Ailesi
Mertin hediyesi adayı karıştırdı Makbuleden sürpriz paylaşım...Mert'in hediyesi adayı karıştırdı! Makbule'den sürpriz paylaşım...#Mert Öcal
Devrim gibi öneri: Süper Lig TV kurulsunDevrim gibi öneri: Süper Lig TV kurulsun#Süper Lig
‘Her şey tam burada başlamıştı’ Miamide şaşırtan teklif‘Her şey tam burada başlamıştı’ Miami'de şaşırtan teklif!#Arda Turan
HABERLEREkonomi Haberleri

KDV indirimi olan ürünler hangileri? KDV indirimi 2022 Resmi Gazete açıklaması

#KDV İndirimi#KDV İndirimi 2022#KDV İndirimi Olan Ürünler

KDV indirimi olan ürünler araştırılıyor. KDV indirimi ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yapmış ve temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini duyurmuştu. Cumhurbaşkanı Kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından marketlerden indirim açıklaması geldi. Peki, KDV indirimi olan ürünler hangileri?

1/3KDV indirimi olan ürünler hangileri KDV indirimi 2022 Resmi Gazete açıklaması

KDV indirimi 2022 yılında merak edilen konulardan biri oldu. Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girdi. Öte yandan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğl indirimin nasıl yansıyacağını açıkladı.

2/3KDV İNDİRİMİ OLAN ÜRÜNLER HANGİLERİ

KDV İNDİRİMİ OLAN ÜRÜNLER HANGİLERİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından fiyatlarda düşüş yaşandı. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, CNN Türk'ten Emrah Çakmak'a indirimin nasıl yansıyacağı hakkında açıklama yaptı.

Aydın Ağaoğlu'nun kalem kalem hesaplaması şu şekilde:

* Katma değer vergisi bir tüketim vergisidir. Tacirlerin ne kar ne de zararını etkilemez. Devlet feragat etmiştir. Yüzde 8 aldığı ürünlerde... Şu an elimizdeki et 135 TL 66 kuruş olarak satışta. 125 TL 50 kuruşa düşecek 10 liradan fazla düşecek.

* Çaya baktığımızda 45 lira 95 kuruş... Standart çay... Formülümüz şu 45,95 TL. Bölü 1.08 çarpı 1.01 yani 8 olan vergi 1'e düştü. 42 TL 97 kuruş. 2 lira 98 kuruş bir indirim var. 1 kilogram 17 TL 95 kuruş olan pirinç, 16 TL 78 kuruşa düşüyor. Vergiden ötürü bir ucuzlama olacak.

* 9 TL 95 kuruşa satılan toz şeker 65 kuruş düşüşle 9 lira 30 kuruştan satılması gerekiyor. Makarna da 6,85'ten 6,40'a düşecek. Sıvı yağ ise litresi 35 lira 95 kuruştan 33 lira 61 kuruşa düşecek. 2 lira 34 kuruş cepte kalacak. Kırmızı mercimekte ise 1 kilogramı 47.95'ten 44.84'e düşüyor. 3 lira 11 kuruş burada tasarruf oluyor.

3/3KDV indirimi olan ürünler hangileri KDV indirimi 2022 Resmi Gazete açıklaması

* Kuru fasulye 19 lira 95 kuruştu ve vergi indirimiyle 18 lira 65 kuruşa düştü. Dolmalık biber, kabak, salatalık, sivri biber hepsinde fiyat düşecek. Örneğin sivri biber 19,95 TL'den 18,65'e gerileyecek. Domates yemeklerin vazgeçilmesi 19,95 TL'den 18,65'e gerileyecek.

* Bu indirimin vatandaşa olumlu yansıması için İstanbul Ticaret Odası Başkanı da bunu söyledi: Tacirler de biraz feragat etsinler. Karlarından feragat etsinler. Tüketicilere tavsiyem sezonda olmayan ürünleri ve fiyatı pahalı ürünleri almasınlar. Geçen ay 6 liradan aldığım mandalinayı 12 TL olunca almam. Pahalı ürünlerden uzak dursunlar. Tepkilerini böyle koysunlar.

* İndirim uygulamayan vergi düşmesini etiketlere yansıtmayanları da ALO 175 Ticaret Bakanlığı'na mutlaka şikayet etsinler. Perakende noktalarında zincir marketlerine sesleniyorum. Kendileri de indirirse örneğin çay vergi indirimli 42 TL 97 kuruştan neredeyse 40 liraya alacağız.

* Pirinci 18 liradan 15 buçuk liraya alabileceğiz. Daha da etkili olacak hane halkı bütçesi bakımından. 9.95 TL'den toz şekeri 8,70 TL'den alabileceğiz. Avantajlar artacak. Yağ 31 liraya kadar düşecek. Özel sektörün de devletin yaptığı jesti yapması yüzde 7 indirim de onların da yapmaları gerekir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KDV İndirimi#KDV İndirimi 2022#KDV İndirimi Olan Ürünler