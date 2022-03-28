KDV indirimi ne zaman? İşte KDV indiriminin detayları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık." dedi. İşte, KDV indiriminin detayları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında daha önce temel gıda ürünlerinde yapılan KDV indiriminin temizlik ürünleri, bebek bezleri ve yeme içme hizmetlerinde de uygulanacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomiye yönelik önemli açıklamalarda bulunurken, birçok alanda yeni KDV indirimlerini duyurdu.
Erdoğan, KDV Indirimi yapılan sektörleri açıklayarak, şunları söyledi:
* Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini %18'den %8'e indirme kararı aldık.
* Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV %8 olarak belirliyoruz. Halen 1. sınıf işletme 3 yıldız ve üzeri gibi otellerde yapılmakta olan %KDV oranını %8'e indirmiş oluyoruz.
* Satın alınan konut, nerede olursa olsun metre karesine göre değişen, aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Yani net alanı 150 metre kareyi aşmayan yerlerde KDV oranı %8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metre karesi için %8, aşan kısmı için %18 KDV uygulanacaktır.
* Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamındaki konutlarda ise 150 metre kareye kadar %1, aşan kısmı için ise %18 KDV tahakkuku yapılacaktır.
* Arsa ve arazilerin KDV oranını %8'e indirerek inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz.
* Bir diğer düzenleme ihracatçılarımıza yöneliktir. İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alan ihracatçılara, bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da bir tercih olarak sunulacaktır.
* Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki işlerin KDV istisnası yöntemini değiştiriyor, Turizm yatırımlarını da buna dahil ediyoruz. Yeni yöntemle imalatçılar, yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine KDV ödemeden aynı işlemlerini yapabilecekler.
* Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamındaki tıbbi cihazların KDV'sini %18'Den %8'e indiriyoruz.
* Tarım sektöründe her türlü sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV'yi %1'e, süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV'yi %8'e indiriyoruz.
* Gönüllülük esasına dayalı, tam tevkifat uygulamasıyla bu konuda sorumluluk endişesi yaşayan mükelleflerin sorunlarını kökten çözüyoruz, ülkemize döviz kazandırılması amacıyla yabancılara kazandırılan konut, işyerlerindeki istisna süresini 1 yıldan 3 yıla çıkartıyoruz.
* Oto galericilerin araç alım satımından elde ettikleri kar ile yat, kotra tekne ve gezinti gemilerinin satışında halen %1 olan KDV oranını %18'e yükseltiyoruz.