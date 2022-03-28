KDV indirimi ne zaman? İşte KDV indiriminin detayları

Erdoğan, KDV Indirimi yapılan sektörleri açıklayarak, şunları söyledi:



* Temel ihtiyaç maddelerinden olan deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sini %18'den %8'e indirme kararı aldık.



* Yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV %8 olarak belirliyoruz. Halen 1. sınıf işletme 3 yıldız ve üzeri gibi otellerde yapılmakta olan %KDV oranını %8'e indirmiş oluyoruz.



* Satın alınan konut, nerede olursa olsun metre karesine göre değişen, aynı kademeli KDV uygulamasına tabi olacaktır. Yani net alanı 150 metre kareyi aşmayan yerlerde KDV oranı %8'dir. Bu büyüklüğü aşan konutların ilk 150 metre karesi için %8, aşan kısmı için %18 KDV uygulanacaktır.



* Afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi kanunu kapsamındaki konutlarda ise 150 metre kareye kadar %1, aşan kısmı için ise %18 KDV tahakkuku yapılacaktır.



* Arsa ve arazilerin KDV oranını %8'e indirerek inşaat sektörünün üzerindeki finansman yükünü azaltıyoruz.



* Bir diğer düzenleme ihracatçılarımıza yöneliktir. İmalat aşamasında ödedikleri KDV'leri istisna kapsamına alan ihracatçılara, bunun yerine ihracat bedelinin belli bir oranına kadar iade yapılması da bir tercih olarak sunulacaktır.



