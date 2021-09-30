KDV indirimi ne zaman bitecek? İşte tarih bilgisi

KDV indirimi süresi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Pandemi sürecinden olumsuz etkilenen bazı sektörler için uygulanan "indirimli yüzde 1"lik KDV uygulamasının ne zaman sona ereceği, pek çok esnaf ve iş insanı tarafından merak ediliyor. Peki, KDV indirimi ne zaman bitecek?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Katma Değer Vergisi; İşyeri kiralama hizmetlerinde yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetlerinde yüzde 8 yerine yüzde 1, kuaförlük hizmetlerinde gibi işlerde yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak devam ediyordu. İşte, uygulamanın bitiş tarihi...
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Salgından olumsuz etkilenen konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmetlerde uygulanan KDV indirimlerinin süresi eylül sonuna kadar uzatılmıştı.
Kovid-19 salgınından olumsuz etkilenen bazı sektörlerde uygulanan KDV indirimi süresi 30 Eylül'de sona erecek.
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KDV İNDİRİMİ UZATILSIN TALEBİ
Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkavekili Mehmet Polat, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen gıda sektörü için uygulanan ve süresi bugün bitecek olan ‘indirimli yüzde 1’lik KDV uygulamasının uzatılmasını’ talep etti.
Gıda sektöründeki KDV oranının düşürülmesinin az da olsa piyasayı hareketlendirdiğinin altını çizen Polat, “Gıda sektöründe faaliyet gösteren esnafımız, ülkemizi de derinden etkileyen pandemi sürecinden dolayı maddi manevi zorlu günler geçirdi, halen de geçirmeye devam ediyor. Maddi anlamda zor günler geçiren esnafımız bu süreçte ekonomik anlamda ciddi zararlar görmüş, zorlu sürece dayanamayan esnafımızdan işyerlerini kapatmak zorunda kalanlar olmuştur. Esnafımızın ayakta kalabilmesine destek anlamında KDV indirimi uzatılmalıdır. Hatta bu uzatma süreci en az bir yıl daha sürmelidir” değerlendirmesi yaptı.