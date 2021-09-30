KDV indirimi ne zaman bitecek? İşte tarih bilgisi

KDV İNDİRİMİ UZATILSIN TALEBİ Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkavekili Mehmet Polat, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen gıda sektörü için uygulanan ve süresi bugün bitecek olan ‘indirimli yüzde 1’lik KDV uygulamasının uzatılmasını’ talep etti.



Gıda sektöründeki KDV oranının düşürülmesinin az da olsa piyasayı hareketlendirdiğinin altını çizen Polat, “Gıda sektöründe faaliyet gösteren esnafımız, ülkemizi de derinden etkileyen pandemi sürecinden dolayı maddi manevi zorlu günler geçirdi, halen de geçirmeye devam ediyor. Maddi anlamda zor günler geçiren esnafımız bu süreçte ekonomik anlamda ciddi zararlar görmüş, zorlu sürece dayanamayan esnafımızdan işyerlerini kapatmak zorunda kalanlar olmuştur. Esnafımızın ayakta kalabilmesine destek anlamında KDV indirimi uzatılmalıdır. Hatta bu uzatma süreci en az bir yıl daha sürmelidir” değerlendirmesi yaptı.



