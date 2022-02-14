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HABERLEREkonomi Haberleri

KDV indirimi hangi ürünlere geldi? İşte KDV'si yüzde 1 olan gıda ürünleri

#KDV İndirimi#KDV İndirimi Hangi Ürünlere Geldi#KDV İndirimli Ürünler

Temel Gıda ürünlerinde KDV oranını yüzde 8'den yüzde 1'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. İndirimli KDV oranları 14 Şubat’tan itibaren geçerli olacak. Peki yüzde 7’lik indirim fiyatlara nasıl yansıyacak? KDV indirimi hangi ürünlere geldi? İşte KDV'si yüzde 1 olan gıda ürünleri...

1/4KDV indirimi hangi ürünlere geldi İşte KDVsi yüzde 1 olan gıda ürünleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından gözler indirimli gıdalara çevrildi. KDV Sistemini Sadeleştirme Programı kapsamında temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’nin yüzde 1’e indirilmesinin ardından gıda perakendecileri hızla etiketleri yenilemeye başladı.

2/4KDV indirimi hangi ürünlere geldi İşte KDVsi yüzde 1 olan gıda ürünleri

Temel gıdadaki yüzde 8 olan KDV'nin yüzde 1'e indirilmesi Resmi Gazete'de yayınlandı. Peki nasıl yansıyacak? Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, CNN Türk'ten Emrah Çakmak'a açıkladı.

3/4KDV indirimi hangi ürünlere geldi İşte KDVsi yüzde 1 olan gıda ürünleri

Çay

Şu anki fiyat: 45 TL 95 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 42 TL 97 kuruş

- Pirinç
Şu anki fiyat: 17 TL 95 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 16 TL 78 kuruş

- Toz şeker
Şu anki fiyat: 9 TL 95 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 9 TL 30 kuruş

- Makarna
Şu anki fiyat: 6 TL 85 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 6 TL 40 kuruş

- Sıvı yağ
Şu anki fiyat: 35 TL 95 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 33 TL 61 kuruş

- Kırmızı mercimek
Şu anki fiyat: 47 TL 95 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 44 TL 84 kuruş

- Kuru fasulye
Şu anki fiyat: 19 TL 95 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 18 TL 65 kuruş

- Sivri biber
Şu anki fiyat: 19 TL 95 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 18 TL 65 kuruş

- Domates
Şu anki fiyat: 19 TL 95 kuruş
KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 18 TL 65 kuruş

4/4 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KDV İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN KDV İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, “Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV'yi yüzde 1'e indiriyoruz. Devlet adına yüzde 7'lik bir indirim yapmış oluyoruz” dedi. Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı’na Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Konuşmama başlarken mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına ilişkin kararın yürürlüğe konulmasına 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 28. Maddesi gereğince karar verilmiştir. Ben de şu anda imzamı atıyorum. Böylece inşallah bunu yürürlüğe sokuyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

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