KDV indirimi hangi ürünlere geldi? İşte KDV'si yüzde 1 olan gıda ürünleri

Çay



Şu anki fiyat: 45 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 42 TL 97 kuruş



- Pirinç

Şu anki fiyat: 17 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 16 TL 78 kuruş



- Toz şeker

Şu anki fiyat: 9 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 9 TL 30 kuruş



- Makarna

Şu anki fiyat: 6 TL 85 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 6 TL 40 kuruş



- Sıvı yağ

Şu anki fiyat: 35 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 33 TL 61 kuruş



- Kırmızı mercimek

Şu anki fiyat: 47 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 44 TL 84 kuruş



- Kuru fasulye

Şu anki fiyat: 19 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 18 TL 65 kuruş



- Sivri biber

Şu anki fiyat: 19 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 18 TL 65 kuruş



- Domates

Şu anki fiyat: 19 TL 95 kuruş

KDV indirimiyle yansıyacak fiyat: 18 TL 65 kuruş