KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? Temel gıda ürünlerinde KDV indirim oranı kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERE GELDİ?

KDV konusunda sadeleştirme çalışmasını yürüttüklerini anımsatan Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ilgili sivil toplum kuruluşları ve sektörlerle yakın istişare içinde bu düzenlemeyi hazırlamıştır. Yürütülen çalışma aynı zamanda vatandaşlarımızı hayat pahalılığı karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ve enflasyonla mücadele programınızın da bir parçasıdır. Temel ihtiyaç maddelerinden olan; deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz. Böylece, yeme içme hizmetlerinde halen 1’nci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde uygulanmakta olan yüzde 18 KDV oranını yüzde 8’e indirmiş oluyoruz.