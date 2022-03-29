KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? Temel gıda ürünlerinde KDV indirim oranı kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? sorusunun yanıtı belli oldu. KDV oranlarında değişikliğe gidilen yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel ihtiyaç ürünlerinin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Temel ihtiyaç maddelerinden olan; deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz" dedi.
KDV konusunda sadeleştirme çalışmasını yürüttüklerini anımsatan Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ilgili sivil toplum kuruluşları ve sektörlerle yakın istişare içinde bu düzenlemeyi hazırlamıştır. Yürütülen çalışma aynı zamanda vatandaşlarımızı hayat pahalılığı karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ve enflasyonla mücadele programınızın da bir parçasıdır. Temel ihtiyaç maddelerinden olan; deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz. Böylece, yeme içme hizmetlerinde halen 1’nci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde uygulanmakta olan yüzde 18 KDV oranını yüzde 8’e indirmiş oluyoruz.
Yeni yöntemle imalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler. Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamındaki tıbbi cihazların KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e indiriyoruz. Tarım sektöründe her türlü sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV’yi yüzde1’e, süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV’yi de yüzde 8’e indiriyoruz. Gönüllülük esasına dayalı tam tevkifat uygulamasıyla bu konuda sorumluluk endişesi taşıyan mükelleflerin sorunlarını kökten çözüyoruz. Ülkemize döviz kazandırılması amacıyla yabancılara satılan konut ve işyerlerindeki istisna süresini bir yıldan üç yıla çıkartıyoruz. Oto galerilerinin araç alım satımından elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin satışında halen yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18’e yükseltiyoruz. Demir çelik ürünlerin nihai tüketiciye satış aşamalarında KDV tevkifatı uygulaması getiriyoruz. Tüm bu düzenlemelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1'e indirilecek, böylece sayma usulüyle sadece belli başlı tohumlar ve fidanlar değil, Bakanlıkça sertifikalandırılan tüm tohumluklar ve fidanlar için aynı KDV oranının uygulanması esas alınacak.
Tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile pancar, meyve, yumurta gibi ürünleri ayırmada ve temizlemede kullanılan bir takım makinalar da dahil edilecek.