Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? Temel gıda ürünlerinde KDV indirim oranı kaç oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

#KDV#Temel Gıda#Cumhurbaşkanı Erdoğan

KDV indirimi ile ilgili son dakika açıklamalar vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel ihtiyaç maddelerinde KDV oranlarının yüzde 18’den yüzde 8’e indirme kararı alındığını bildirdi. Öte yandan yeni KDV uygulamaları kapsamında temel ihtiyaç ürünlerinden konuta, sertifikalı tohum ve fidandan tıbbi cihazlara kadar bir çok ürünün KDV oranında değişikliğe gidilecek. Peki, KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? İşte, KDV indirimi yapılan ürünler ve konuyla ilgili ayrıntılar.

1/5KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli Temel gıda ürünlerinde KDV indirim oranı kaç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? sorusunun yanıtı belli oldu. KDV oranlarında değişikliğe gidilen yeni düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel ihtiyaç ürünlerinin KDV'sini yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Temel ihtiyaç maddelerinden olan; deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz" dedi.

2/5KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERE GELDİ

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERE GELDİ?

KDV konusunda sadeleştirme çalışmasını yürüttüklerini anımsatan Erdoğan, "Hazine ve Maliye Bakanlığımız ilgili sivil toplum kuruluşları ve sektörlerle yakın istişare içinde bu düzenlemeyi hazırlamıştır. Yürütülen çalışma aynı zamanda vatandaşlarımızı hayat pahalılığı karşısında ezdirmeme kararlılığımızı ve enflasyonla mücadele programınızın da bir parçasıdır. Temel ihtiyaç maddelerinden olan; deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz. Böylece, yeme içme hizmetlerinde halen 1’nci sınıf işletme, üç yıldız ve üzeri otel gibi yerlerde uygulanmakta olan yüzde 18 KDV oranını yüzde 8’e indirmiş oluyoruz.

3/5KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli Temel gıda ürünlerinde KDV indirim oranı kaç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Yeni yöntemle imalatçılar yatırımlarını bitirdikten sonra KDV iadesi talep etmek yerine KDV ödemeden aynı işlemleri yapabilecekler. Sağlık Bakanlığı mevzuatı kapsamındaki tıbbi cihazların KDV’sini yüzde 18’den yüzde 8’e indiriyoruz. Tarım sektöründe her türlü sertifikalı tohum, fide, fidan teslimlerinde KDV’yi yüzde1’e, süt toplama tankları gibi kimi ürünlerdeki KDV’yi de yüzde 8’e indiriyoruz. Gönüllülük esasına dayalı tam tevkifat uygulamasıyla bu konuda sorumluluk endişesi taşıyan mükelleflerin sorunlarını kökten çözüyoruz. Ülkemize döviz kazandırılması amacıyla yabancılara satılan konut ve işyerlerindeki istisna süresini bir yıldan üç yıla çıkartıyoruz. Oto galerilerinin araç alım satımından elde ettikleri kar ile yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin satışında halen yüzde 1 olan KDV oranını yüzde 18’e yükseltiyoruz. Demir çelik ürünlerin nihai tüketiciye satış aşamalarında KDV tevkifatı uygulaması getiriyoruz. Tüm bu düzenlemelerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

4/5KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli Temel gıda ürünlerinde KDV indirim oranı kaç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tüm tohumluk ve fidanların KDV oranı yüzde 1'e indirilecek, böylece sayma usulüyle sadece belli başlı tohumlar ve fidanlar değil, Bakanlıkça sertifikalandırılan tüm tohumluklar ve fidanlar için aynı KDV oranının uygulanması esas alınacak.

5/5KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli Temel gıda ürünlerinde KDV indirim oranı kaç oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Tarife ve GTİP bazlı yüzde 8 KDV oranı uygulanan tarım makinelerinin kapsamına sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar ile pancar, meyve, yumurta gibi ürünleri ayırmada ve temizlemede kullanılan bir takım makinalar da dahil edilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#KDV#Temel Gıda#Cumhurbaşkanı Erdoğan