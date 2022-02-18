KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli, neleri kapsıyor? İndirimli satışla ilgili Resmi Gazete'de açıklama

Hangi ürünlerde KDV indirimi olduğu, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumartesi günü açıklanan yeni ekonomi paketinde enflasyon ile mücadelede yeni karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan temel gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre pirinç, makarna, et, balık, süt ve süt ürünleri, peynir v.b gibi temel ürünlerde indirimler geçerli olacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV’yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz.” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunlar pirinç, makarna, et, balık, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri, şeker ve şekerli ürünler, çay, kahve, su gibi insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi, aynı zamanda enflasyonla mücadelede de önemli bir kazanım anlamına gelmektedir. Bu düzenlemenin şimdiden ülkemize, milletimize, sektörlerimize hayırlı olmasını diliyorum.”
Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; indirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Sebze meyvede Indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.
İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak. Yeni kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.
Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.