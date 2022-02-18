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KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli, neleri kapsıyor? İndirimli satışla ilgili Resmi Gazete'de açıklama

#KDV#Temel Gıda Ürünleri#Resmi Gazete

Temel gıda ürünlerindeki KDV indirimi etiketlere yansıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e indirildiğini açıklamasının ardından karar Resmi Gazete'de yayımlanarak uygulanmaya başladı. Öte yandan yapılan açıklamaya göre, indirimli satılan mal veya hizmetin satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listeleri etikette gösterilecek. Fahiş fiyat artışı yapanlara ise para cezası uygulanacak. Peki, KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli, neleri kapsıyor? İşte, İndirimli satışın detayları ve KDV indirimi olan ürünlerle ilgili ayrıntılar.

1/4KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli, neleri kapsıyor İndirimli satışla ilgili Resmi Gazetede açıklama

Hangi ürünlerde KDV indirimi olduğu, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Cumartesi günü açıklanan yeni ekonomi paketinde enflasyon ile mücadelede yeni karar alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan temel gıda maddelerinde KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e indirildiğini açıkladı. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre pirinç, makarna, et, balık, süt ve süt ürünleri, peynir v.b gibi temel ürünlerde indirimler geçerli olacak.

2/4KDV İNDİRİMİ NE KADAR

KDV İNDİRİMİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "KDV sistemini sadeleştirme programımız kapsamında, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV’yi yüzde 1’e indiriyoruz. Bilindiği gibi un ve ekmekte KDV’yi zaten yüzde 1 olarak uyguluyoruz.” ifadelerini kullandı.

3/4KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ

KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunlar pirinç, makarna, et, balık, süt ve süt ürünleri, peynir, yumurta, yemeklik yağlar, meyveler, sebzeler, kuruyemişler, bakliyat çeşitleri, şeker ve şekerli ürünler, çay, kahve, su gibi insanlarımızın günlük hayatlarında sık tükettikleri gıdalardır. Tüm bu ürünlerde yapılan vergi indirimi, aynı zamanda enflasyonla mücadelede de önemli bir kazanım anlamına gelmektedir. Bu düzenlemenin şimdiden ülkemize, milletimize, sektörlerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

4/4İNDİRİMLİ SATIŞ OYUNUNA ENGEL

İNDİRİMLİ SATIŞ OYUNUNA ENGEL

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre; indirimli malın indirimden önceki fiyatının tespitinde son 30 gün içindeki en düşük fiyat esas alınacak. Sebze meyvede Indirim hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak.

İndirimle ilgili konulara dair ispat yükümlülüğü satıcıda olacak. Yeni kararlar 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak.

Fahiş fiyat artışı yapanlar 10 bin ila 100 bin lira, stokçuluk yaptığı tespit edilenler ise 100 bin ila 2 milyon lira arasında para cezasına çarptırılacak.

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#KDV#Temel Gıda Ürünleri#Resmi Gazete