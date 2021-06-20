KDV desteği uzatılacak mı? Turizmde KDV desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Turizmde KDV desteği ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama geldi. Turizmcileri ilgilendiren KDV desteğinin uzatılması hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konunun pazartesi günü Kabine Toplantısı'nda masaya geleceğini bildirerek, "Kabine Toplantısından sonra inşallah bu müjdeyi de ayrıca veririz" dedi. Pazartesi günü yapılması beklenen Kabine Toplantısı'nda önemli kararların ele alınması bekleniyor. Peki, KDV desteği uzatılacak mı? İşte, Turizmde KDV desteği ile ilgili bilgiler.
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KDV desteği uzatılacak mı sorusu turizmciler tarafından yakından takip ediliyor. Turizm sektörünün beklediği KDV desteği ile ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi kabine var, bunu tekrar masaya yatırır" dedi. Kabine Toplantısı'nda, KDV desteğiyle ilgili konunun ele alınması bekleniyor. 21 Haziran Pazartesi günü yapılacak olan toplantı sonrası konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşmasında bilgi vermesi ön görülüyor.
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KDV DESTEĞİ UZATILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan pazartesi düzenlenmesi planlanan kabine toplantısı öncesi açıklama yaptı. Erdoğan Antalya Kemer’de otel açılışında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunun için de turizm sektörünü desteklemeyi kesintisiz sürdürüyoruz. Her ne kadar salgın döneminde sektöre verdiğimiz destekleri birileri eleştiri konusu haline getirse de biz ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. İnşallah KDV desteğini de Mehmet Bey sıkıştırdı. Haziran sonuna kadar uzattık. Herhalde yeter.
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Mehmet Bey ‘Bir ay daha uzatalım’ diyor. Pazartesi kabine var, bunu tekrar masaya yatırır, toplantımızdan sonra yapacağım ulusa seslenişte inşallah bu müjdeyi de veririz” ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili pazartesi günü net açıklamaların yapılması bekleniyor.
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KABİNE TOPLANTISI'NDA ELE ALINACAK KONULAR
Kabine toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere ülke gündemindeki önemli konuların ele alınması bekleniyor.
Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülürken, hız kazanan aşılama çalışmalarının masaya yatırılarak, bunun vaka sayılarına yansımalarının değerlendirileceği, ayrıca yerli aşı çalışmalarının da toplantının önemli başlıklarından olacağı tahmin ediliyor.
Kısıtlama tedbirlerinin de görüşülmesi beklenen toplantıda, başta pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olmak üzere tedbirlerin gevşetilip gevşetilmeyeceği, normalleşmeye ilişkin yeni adımlar atılıp atılmayacağı konularının toplantının önemli gündem maddelerinden olması öngörülüyor.
Turizm sezonunun açılması, Rusya'dan Türkiye'ye uçuşların 22 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak olması gibi konuların da gündeme geleceği tahmin edilen toplantıda, turizme yönelik Kovid-19 tedbirlerinin masaya yatırılması bekleniyor.
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un sunum yapması beklenen toplantıda, turizm sektörüne verilen KDV desteğinin uzatılması konusunun gündeme gelmesi öngörülüyor.
Salgın sonrasında çalışanlara ve iş yerlerine verilen desteklerin toplantı gündeminde olacağı tahmin ediliyor.
Toplantıda, güvenlik ve dış politikaya ilişkin konuların da görüşülmesi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, yurt içi ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlara ilişkin kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.
Diplomatik gelişmelerin de ele alınması beklenen toplantıda, NATO Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti ile Antalya'daki Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ve Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımalarının değerlendirilmesi öngörülüyor.