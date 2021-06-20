KDV desteği uzatılacak mı? Turizmde KDV desteği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

KDV DESTEĞİ UZATILACAK MI? Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan pazartesi düzenlenmesi planlanan kabine toplantısı öncesi açıklama yaptı. Erdoğan Antalya Kemer’de otel açılışında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunun için de turizm sektörünü desteklemeyi kesintisiz sürdürüyoruz. Her ne kadar salgın döneminde sektöre verdiğimiz destekleri birileri eleştiri konusu haline getirse de biz ülkemiz ve milletimiz için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. İnşallah KDV desteğini de Mehmet Bey sıkıştırdı. Haziran sonuna kadar uzattık. Herhalde yeter.