KDV desteği ne zaman bitecek? KDV indirimi uzatıldı mı? Turizmde KDV indirimi için flaş karar!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU 20 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti;



Salgın döneminde işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımızı kısa çalışma ödeneğinden pek çok destekle destekledik. Turizimcilere verdiğimiz KDV desteğini de 1 ay daha uzatıyoruz. Bu konuda oldukça iyi bir yere geldik. Bugün itibariyle yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son 1 haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yaptıran ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde 18 yaş nüfusumuzun üstünün tamamına açmaktır.