KDV desteği ne zaman bitecek? KDV indirimi uzatıldı mı? Turizmde KDV indirimi için flaş karar!
KDV indirimi için son dakika açıklama geldi. Turizmcileri ilgilendiren KDV desteğinin uzatılması hakkında Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, alınan yeni kararı duyurdu. Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında 31 Temmuz'da bitmesi beklenen KDV oran indirimleri uzatımı konaklama, yeme-içme, ulaşım, iş yeri kiralama ve diğer hizmet alanlarını kapsıyor. KDV indirimi alınan karara göre bir süre daha uygulanacak. Peki, KDV desteği ne zaman bitecek? İşte, turizm sektörünün yakından takip ettiği KDV indirimi hakkında alınan yeni kararın detayları.
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KDV indirimi uzatıldı mı sorusunun yanıtı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yaptığı açıklamanın ardından netlik kazandı. Bir süre önce Kabine Toplantısı kararı ile 1 ay uzatılan KDV desteğinde flaş karar alındı. Bakan Elvan KDV indiriminin 2 ay daha uzatıldığını duyurdu. Elvan yaptığı açıklamada, "Son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.
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KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Sosyal medya hesabından açıklamada yapan Bakan Elvan, şu ifadeleri kullandı " Salgından olumsuz etkilenen sektörlerimizi desteklemek amacıyla; konaklama, yeme-içme, ulaşım, işyeri kiralama ve diğer hizmetlerde son 1 yıldır uyguladığımız KDV oran indirimlerinin süresini 2 ay daha uzatıyoruz. Esnafımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun."
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Konaklama tesislerindeki geceleme hizmetlerine yönelik KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e indiren desteğin süresi 30 Haziran'dan 31 Temmuz'a kadar uzatılmıştı. Alınan karara göre yeni bir açıklama gelmediği takdirde KDV indirimi eylül ayına kadar devam edecek.
Daha önce geceleme hizmetlerinde KDV oranları 31 Mayıs 2021'e kadar yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüştü.
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU
20 Haziran'da yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söylemişti;
Salgın döneminde işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımızı kısa çalışma ödeneğinden pek çok destekle destekledik. Turizimcilere verdiğimiz KDV desteğini de 1 ay daha uzatıyoruz. Bu konuda oldukça iyi bir yere geldik. Bugün itibariyle yaptığımız aşı sayısı 43 milyon doza yaklaşmıştır. Son 1 haftada nüfusuna oranla dünyada en çok aşı yaptıran ülke konumundayız. Hedefimiz birkaç hafta içerisinde 18 yaş nüfusumuzun üstünün tamamına açmaktır.