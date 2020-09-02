KÇÖ ne zaman yatar? Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği için tarih belli oldu!
Ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerinin kapanması veya faaliyetlerin yavaşlaması durumunda çalışanlara İşsizlik Fonu’ndan verilen Kısa Çalışma Ödeneği'nde süre uzatılmıştı. Gözler şimdi ağustos ödemelerinin hesaplara yapılacağı tarihte. Peki, KÇÖ ödemesi ne zaman?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kısa çalışma ödeneğinin ağustos etabı için araştırmalar hız kazandı. Ödenekten yararlanan vatandaşlar ağustos ayı ödemelerine odaklanmıştı. Kısa çalışma ödeneği için tarih bilgisi geldi. İşte, 2020 ağustos KÇÖ ödemeleri hakkında son durum...
2
Abone Ol
BAKAN TARİH VERDİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül’den itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Bakan Selçuk, “ Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 3 Eylül’den itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” dedi.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Selçuk, “T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2-4 olanlara 3 Eylül’de, 6-8 olanlara 4 Eylül’de ödemeler yapılacak.” açıklamasını yaptı.
3
Abone Ol
KİMLER YARARLANABİLİR?
İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta durduran işverenler, kısa çalışma başvurusu yapabiliyor.
Kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün prim ödemiş olanlar ödenekten faydalanabiliyor. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin doğrudan kendisine ve aylık olarak ödeniyor.
Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı bulunmuyor. Bir kişi çalıştıran işveren de bu uygulamadan yararlanabiliyor. Başvurular için sektör ayrımı da yok, her sektörden başvuru yapılabiliyor. SGK ve Maliye borcu olan bir işveren de kısa çalışma başvurusunda bulunabiliyor.