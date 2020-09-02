KÇÖ ne zaman yatar? Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği için tarih belli oldu!

KİMLER YARARLANABİLİR? İş yerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya faaliyetlerini tamamen ya da kısmen en az 4 hafta durduran işverenler, kısa çalışma başvurusu yapabiliyor.



Kısa çalışma başlama tarihinden önceki 60 gün hizmet akdine tabi olanlardan son 3 yılda 450 gün prim ödemiş olanlar ödenekten faydalanabiliyor. Kısa çalışma ödeneği, çalışmadığı süreler için işçinin doğrudan kendisine ve aylık olarak ödeniyor.



Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı bulunmuyor. Bir kişi çalıştıran işveren de bu uygulamadan yararlanabiliyor. Başvurular için sektör ayrımı da yok, her sektörden başvuru yapılabiliyor. SGK ve Maliye borcu olan bir işveren de kısa çalışma başvurusunda bulunabiliyor.