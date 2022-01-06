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Dünya
Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 07:19 | 

Kazakistan'da OHAL ilan edildi! Putin'den flaş hamle

Kazakistan'da akaryakıt zammı protestolarının çatışmalara dönüşmesi ve göstericilerin hükümet binalarını basmasının ardından ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talebi sonrası Rusya Devlet Başkanı Putin, bölgeye barış gücü gönderme kararı aldı. olaylar nedeniyle güvenlik güçlerinden 12 kişinin öldüğü 353 kişinin de yaralandığı açıklandı. Polis sözcüsü Saltanat Azirbek 'Onlarca saldırgan ortadan kaldırıldı' dedi.

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