Kazakistan’dan son dakika haberleri... Kazakistan’da neler oluyor? Çatışmalar neden- nasıl başladı? İşte Kazakistan’dan son dakika haberleri...

Protestolar nasıl başladı?

31 Aralık’ta litre fiyatı 60 Tenge (yaklaşık 1.86 TL) olan LPG, 1 Ocak’ta 120 Tenge’ye (yaklaşık 3.72 TL) çıktı. LPG’ye yüzde 100’lük zam, 2 Ocak’ta Hazar kıyısında yer alan petrol üretim şehri Aktau halkını sokağa döktü. En büyük şehir Almatı, başkent Nursultan, Karaganda, Çimkent, Kökteşav, Beynau şehirlerine de yayılan prostestolar dün şiddetlenerek devam etti.