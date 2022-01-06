MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKazakistan’dan son dakika haberleri... Kazakistan’da neler oluyor? Çatışmalar neden- nasıl başladı? İşte Kazakistan’dan son dakika haberleri...
GeriGündem Kazakistan’dan son dakika haberleri... Kazakistan’da neler oluyor? Çatışmalar neden- nasıl başladı? İşte Kazakistan’dan son dakika haberleri...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 06 Ocak 2022 - 13:06 | 

Kazakistan’dan son dakika haberleri... Kazakistan’da neler oluyor? Çatışmalar neden- nasıl başladı? İşte Kazakistan’dan son dakika haberleri...

Kazakistan çatışma haberleriyle gündemde. Kazakistan’da akaryakıt fiyatlarının yükseltilmesinin ardından birçok kentte protestolar patlak verdi. Taldikorgan kentinde öfkeli protestocular, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in heykelini halat bağlayarak yıktılar. Cumhurbaşkanı Tokayev'in çağrısı üzerine Rusya liderliğindeki barış gücü ülkeye konuşlandırıldı. Peki, Kazakistan’da neler oluyor? Çatışmalar neden- nasıl başladı? İşte Kazakistan’dan son dakika haberleri...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Kazakistan'da protestoları büyüyor. Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor. Akaryakıt zamları üzerine birçok kentinde protestolar düzenlenen ülkede OHAL ilan edildi.
2Protestolar nasıl başladı

Protestolar nasıl başladı?

31 Aralık’ta litre fiyatı 60 Tenge (yaklaşık 1.86 TL) olan LPG, 1 Ocak’ta 120 Tenge’ye (yaklaşık 3.72 TL) çıktı. LPG’ye yüzde 100’lük zam, 2 Ocak’ta Hazar kıyısında yer alan petrol üretim şehri Aktau halkını sokağa döktü. En büyük şehir Almatı, başkent Nursultan, Karaganda, Çimkent, Kökteşav, Beynau şehirlerine de yayılan prostestolar dün şiddetlenerek devam etti.
38 KİŞİ ÖLDÜ, YÜZLERCE YARALI VAR

8 KİŞİ ÖLDÜ, YÜZLERCE YARALI VAR

Kazakistan İçişleri Bakanlığına göre devam eden protestolarda 8 polis memuru ve Ulusal Muhafız askeri hayatını kaybetti, 317 kişi yaralandı.
4Protestocular havalimanında kontrolü ele geçirdi

Protestocular havalimanında kontrolü ele geçirdi

Protestolar TAV tarafından işletilen Almatı Havalimanı’na sıçradı. Havalimanına giren eylemciler seferlerin iptal edilmesine neden oldu. Yerel kaynaklar havalimanında iki Kazakistan askerinin öldüğünü aktardı.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi