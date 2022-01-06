Kazakistan’dan son dakika haberleri... Kazakistan’da neler oluyor? Çatışmalar neden- nasıl başladı? İşte Kazakistan’dan son dakika haberleri...
Kazakistan çatışma haberleriyle gündemde. Kazakistan’da akaryakıt fiyatlarının yükseltilmesinin ardından birçok kentte protestolar patlak verdi. Taldikorgan kentinde öfkeli protestocular, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in heykelini halat bağlayarak yıktılar. Cumhurbaşkanı Tokayev'in çağrısı üzerine Rusya liderliğindeki barış gücü ülkeye konuşlandırıldı. Peki, Kazakistan’da neler oluyor? Çatışmalar neden- nasıl başladı? İşte Kazakistan’dan son dakika haberleri...
Kazakistan'da protestoları büyüyor. Kazakistan, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatlarına zam yapılmasıyla sokaklara dökülen protestocuların hükümet binalarını basıp ateşe vermesinin ardından son yılların en büyük krizini yaşıyor. Akaryakıt zamları üzerine birçok kentinde protestolar düzenlenen ülkede OHAL ilan edildi.
Protestolar nasıl başladı?
31 Aralık’ta litre fiyatı 60 Tenge (yaklaşık 1.86 TL) olan LPG, 1 Ocak’ta 120 Tenge’ye (yaklaşık 3.72 TL) çıktı. LPG’ye yüzde 100’lük zam, 2 Ocak’ta Hazar kıyısında yer alan petrol üretim şehri Aktau halkını sokağa döktü. En büyük şehir Almatı, başkent Nursultan, Karaganda, Çimkent, Kökteşav, Beynau şehirlerine de yayılan prostestolar dün şiddetlenerek devam etti.
8 KİŞİ ÖLDÜ, YÜZLERCE YARALI VAR
Kazakistan İçişleri Bakanlığına göre devam eden protestolarda 8 polis memuru ve Ulusal Muhafız askeri hayatını kaybetti, 317 kişi yaralandı.