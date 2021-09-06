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Gündem
Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR/ ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)
Haber Giriş: 06 Eylül 2021 - 14:35 | 

Kazada skandal sözler! 7 kişi can vermişti… İşte şoförün ifadesi

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treninin hemzemin geçitte çarptığı ve 7 kişinin öldüğü servis minibüsünün yaralanan sürücüsü Bilal Küllü (51), tutuklandı. İfadesinde bariyerleri son anda fark ettiğini, trenin minibüse çarptığını da hissetmediğini söyleyen Küllü, 'Ya bariyerlere vuracaktım ya da hemzemin geçitten geçecektim. Demekki geçmemek gerekiyormuş' şeklinde konuştu. Küllü ayrıca, 'Ben gözlerimi açtığımda kaza yaptığımı anladım. Benim şoför yan koltuğumda yolcu yoktu. Bende kemer takılı değildi.' dedi.

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