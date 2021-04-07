Kaza kırıma uğradı ifadesi, hava taşıtlarının karıştığı kazalarda sıkça kullanılmaktadır. Kazanın durumunu nitelemek için ifade edilen bu terim, taşıtın ve içinde bulunan kişilerin durumunu açıklamaktadır. Peki, Kaza kırıma uğramak ne demek? Kaza kırım ifadesi hakkında detaylar



Hava taşıtının tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesidir. Bu tarz olaylarda can kaybının olmaması kırım anlamına gelir. Can kaybının olması durumunda olay 'kırım' değil 'kaza' şeklinde ifade edilir.