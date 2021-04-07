Kaza kırıma uğramak ne demek? Kaza kırım ifadesi hakkında detaylar
Kaza kırıma uğradı ifadesi, hava taşıtlarının karıştığı kazalarda kullanılmaktadır. Genellikle kaza sonrası raporlarda yer alan bu ifade, uzman bilirkişilerin teşhisi ile telaffuz edilebilmektedir. Peki, helikopter, uçak gibi hava taşıtlarının karıştığı olaylarda telaffuz edilen kaza kırıma uğradı ne demek? İşte, o ifade hakkında bilinmesi gerekenler
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1
Kaza kırıma uğradı ifadesi, hava taşıtlarının karıştığı kazalarda sıkça kullanılmaktadır. Kazanın durumunu nitelemek için ifade edilen bu terim, taşıtın ve içinde bulunan kişilerin durumunu açıklamaktadır. Peki, Kaza kırıma uğramak ne demek? Kaza kırım ifadesi hakkında detaylar
Hava taşıtının tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesidir. Bu tarz olaylarda can kaybının olmaması kırım anlamına gelir. Can kaybının olması durumunda olay 'kırım' değil 'kaza' şeklinde ifade edilir.
2
Teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkışlarda hasar gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarda uçakta kırım yaşanabilir. Helikopterin kırıma uğramasının sebepleri farklılık göstermektedir.
3
Kaza kırım raporu kısaca hasar raporudur, daha çok havacılık kazalarını ilgilendirir. İşin uzmanları, bu raporla kaza öncesi dönem ile ilgili bulabildikleri düzensizlikleri, anomalileri birleştirip kazanın sebebini açıklarlar.