Kaza kırım raporu ne demek? Bitlis’teki helikopter neden düştü? Hulusi Akar’dan açıklama
Bitlis’te 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası ardından en çok merak edilen konulardan biri de “kaza kırım” terimi ve kazanın nedeni oldu. M Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, illi , helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, a Bakanı Akar, Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin olarak açıklamalarda bul Kaza kırım ne demek? Bitlis’teki helikopter neden düştü? undu.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Elazığ'da 8. Kolordu Komutanlığına gelerek askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin bilgi aldı.Kaza sonucu 11 personelin şehit olduğunu, 2 personelin ise yaralandığını aktaran Akar, "Yaralılarımızın hastanedeki tedavilerine devam edilmektedir. Durumları iyi." diye konuştu.Bakan Akar, burada yaptığı açıklamada, Bingöl'den Tatvan'a gitmek üzere saat 13.55'te kalkan Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait "Cougar" tipi helikopterin kaza kırıma uğradığını belirtti.
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Kaza sonucu 11 personelin şehit olduğunu, 2 personelin ise yaralandığını aktaran Akar, "Yaralılarımızın hastanedeki tedavilerine devam edilmektedir. Durumları iyi." diye konuştu.
"İlk bilgilere ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir. Kaza kırım ekibine ivedilikle gerekli talimat verilmiştir. İncelemelere bugün başlanacak. Bu elim olayın kesin nedeni, ayrıntılı inceleme sonucunda belirlenecektir. İlk andan itibaren gerek arama kurtarma çalışmaları gerekse şehit ve yaralılarımızın tahliyesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından kısa sürede tüm imkanlar seferber edilerek her türlü destek sağlanmıştır. Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. Bizleri derin acıya ve üzüntüye sevk eden bu elim kazada şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, TSK'ya ve asil milletimize başsağlığı, sabır; yaralı personelimize acil şifalar diliyorum."
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KAZA KIRIM NE DEMEK?
Helikopterin tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesidir. Bu tarz olaylarda can kaybının olmaması kırım anlamına gelir. Can kaybının olması durumunda olay 'kırım' değil 'kaza' şeklinde ifade edilir.
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KAZA KIRIM RAPORU NE DEMEK?
Kaza kırım raporu kısaca hasar raporudur, daha çok havacılık kazalarını ilgilendirir. , İşin uzmanları, bu raporla kaza öncesi dönem ile ilgili bulabildikleri düzensizlikleri, anomalileri birleştirip kazanın sebebini açıklarlar.