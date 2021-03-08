Kaza kırım ne demek? İşte Bitlis’te düşen helikopterin kaza kırım raporu
11 askerin şehit oluğu helikopter kazası ile ilgili kaza kırım heyeti çalışmalarını tamamladı. Yapılan açıklamada “Kaza kırım ekibi tarafından; İlgili Komutanlık ve birimlerle yapılan çeşitli görüşmelerden, olay yerinde yapılan incelemelerden, yine olay yerinde bulunan ses veri kayıt cihazının dinlenmesi-çözümlenmesinden elde edilen bilgiler ışığında, söz konusu kazanın oluşu ile ilgili bir kanaate varılmıştır.” denildi. Peki, kaza kırım ne demek? İşte Bitlis’te düşen helikopterin kaza kırım raporunda yer alan ifadeler ve “kaza kırım” terimi hakkında bilgiler…
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Bitlis Tatvan’da 11 askerin şehit oluğu helikopter kazasının nedenine açıklık getirecek olan kaza kırım raporu paylaşıldı. Kaza kırım raporuna göre kazaya helikopterdeki bir arıza değil, kötü hava koşulları nedeniyle bir anda kaybolan görüş mesafesi neden oldu.
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Olayın meydan gelme nedeni hakkında mevcut bilgiler ışığında yapılan değerlendirmede;“Olayın meydana gelmesinde helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı,
- Helikopterin bakım faaliyetlerinin mevcut mevzuata uygun olarak zamanında ve uygun şekilde yapıldığı,
- Helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı,
- Uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.
• Cougar tipi toplam 50 helikopter TSK envanterine girmiş, bunlardan 30 tanesi K.K.K.lığı, 20 Hv.K.K.lığı kullanımına verilmiştir.
• Helikopterlerin envantere girdiği 1995 yılından bugüne kadar her türlü hava ve arazi koşullarında yaklaşık 150.000 saat uçuş yapılmıştır.
• Mevcut mevzuata göre K.K.K.lığı envanterindeki helikopterlerin ortalama ömür devri 40 yıldır.
• Ancak bu süre, yenileştirme ve modernizasyon faaliyetleri ile uzatılabilmektedir.
• Bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Cougar helikopterleri ile dört adet can kayıplı kaza meydana gelmiştir. Söz konusu kazaların hiçbirisinin nedeni helikopter kaynaklı değildir.” denildi.
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KAZA KIRIM NE DEMEK?
Helikopterin tekrar onarılmasına müsaade edecek düzeyde hasar görmesidir. Bu tarz olaylarda can kaybının olmaması kırım anlamına gelir. Can kaybının olması durumunda olay 'kırım' değil 'kaza' şeklinde ifade edilir.
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Teknik veya fizikler aksaklıklar veya hava koşulları dolayısı ile yanlış veya hatalı yapılan inişlerde ve kalkışlarda hasar gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarda uçakta kırım yaşanabilir. Helikopterin kırıma uğramasının sebepleri farklılık göstermektedir.
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Kaza kırım raporu kısaca hasar raporudur, daha çok havacılık kazalarını ilgilendirir. İşin uzmanları, bu raporla kaza öncesi dönem ile ilgili bulabildikleri düzensizlikleri, anomalileri birleştirip kazanın sebebini açıklarlar.