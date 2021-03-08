Kaza kırım ne demek? İşte Bitlis’te düşen helikopterin kaza kırım raporu

Olayın meydan gelme nedeni hakkında mevcut bilgiler ışığında yapılan değerlendirmede;“Olayın meydana gelmesinde helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı,



- Helikopterin bakım faaliyetlerinin mevcut mevzuata uygun olarak zamanında ve uygun şekilde yapıldığı,



- Helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı,



- Uçuşun son aşamasında hava koşullarının ani değişimi sonucunda ortaya çıkan olumsuz hava şartları nedeniyle helikopterin bulut içinde kalması ve bir anda yer görüş şartlarını kaybetmesi nedeniyle meydana geldiği değerlendirilmektedir.



• Cougar tipi toplam 50 helikopter TSK envanterine girmiş, bunlardan 30 tanesi K.K.K.lığı, 20 Hv.K.K.lığı kullanımına verilmiştir.



• Helikopterlerin envantere girdiği 1995 yılından bugüne kadar her türlü hava ve arazi koşullarında yaklaşık 150.000 saat uçuş yapılmıştır.



• Mevcut mevzuata göre K.K.K.lığı envanterindeki helikopterlerin ortalama ömür devri 40 yıldır.



• Ancak bu süre, yenileştirme ve modernizasyon faaliyetleri ile uzatılabilmektedir.



• Bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Cougar helikopterleri ile dört adet can kayıplı kaza meydana gelmiştir. Söz konusu kazaların hiçbirisinin nedeni helikopter kaynaklı değildir.” denildi.