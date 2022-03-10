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Kayseri’de yarın okullar tatil mi, kar tatili olacak mı? Gözler Kayseri Valiliği kar tatili açıklamasında

#Okullar Tatil Mi#Kayseri Kar Tatili#Kayseri Valiliği

Kayseri’de yarın okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kar tatili haberlerinin bazı illerden gelmesinin ardından araştırmalar hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları yağışların kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. Peki, Kayseri’de yarın okullar tatil mi, kar tatili olacak mı?

1/4Kayseri’de yarın okullar tatil mi, kar tatili olacak mı Gözler Kayseri Valiliği kar tatili açıklamasında

Kayseri’de okulların tatili olup olmadığı hakkında açıklamalar Kayseri Valiliği tarafından yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri’de bugün havanın 3 derece, çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. İşte detaylar

2/4KAYSERİ’DE OKULLAR TATİL Mİ

KAYSERİ’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri’de okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. İşte hava durumu uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Güney Ege kıyıları dışında ülkemiz genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

3/4Kayseri’de yarın okullar tatil mi, kar tatili olacak mı Gözler Kayseri Valiliği kar tatili açıklamasında

Kuzey Ege kıyıları, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz kıyıları ile Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve yer yer sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, Marmara ve Ege ile Batı Akdeniz’in batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Bu gece ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

4/4Kayseri’de yarın okullar tatil mi, kar tatili olacak mı Gözler Kayseri Valiliği kar tatili açıklamasında

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Kırklareli, Yalova, Bursa, Bilecik, Tekirdağ'ın doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Konya, Karaman, Aksaray, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Antalya’nın doğusu, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Muş, Bitlis, Şırnak, Van’ın güneyi, Hakkari, Adıyaman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını, sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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#Okullar Tatil Mi#Kayseri Kar Tatili#Kayseri Valiliği