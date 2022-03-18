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Kayseri’de okullar tatil mi? 18 Mart (bugün) kar tatili var mı? Kayseri Valiliği son açıklamaları

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Kayseri’de okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Kar tatili haberlerinin bazı illerden gelmesinin ardından araştırmalar hız kazandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü birçok il için kar yağışı uyarısında bulundu. Bu uyarının ardından kar yeniden etkisini gösterdi ve birçok ilde okullar tatil oldu. Peki, Kayseri’de okullar tatil mi, kar tatili var mı?

1/3Kayseri’de okullar tatil mi 18 Mart (bugün) kar tatili var mı Kayseri Valiliği son açıklamaları

Kayseri’de okulların tatili olup olmadığı hakkında açıklamalar Kayseri Valiliği tarafından yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri’de bugün havanın 1 derece, çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor. İşte detaylar

2/3KAYSERİ’DE OKULLAR TATİL Mİ

KAYSERİ’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri’de okulların tatil olduğu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar Kayseri Valiliği tarafından yapılıyor.

Kayseri’de bugün havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor.

3/3Kayseri’de okullar tatil mi 18 Mart (bugün) kar tatili var mı Kayseri Valiliği son açıklamaları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Çanakkale'nin iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin, Adana'nın kuzey ve batısı, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Doğu Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Hopa çevrelerinde, yarın Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Muş çevreleri ile Diyarbakır ve Batman’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

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