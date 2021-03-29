MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKayseri, Kırıkkale, Çankırı kırmızı mı, cumartesi pazar yasak var mı? İşte Kayseri, Kırıkkale, Çankırı risk haritası!
GeriGündem Kayseri, Kırıkkale, Çankırı kırmızı mı, cumartesi pazar yasak var mı? İşte Kayseri, Kırıkkale, Çankırı risk haritası!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 29 Mart 2021 - 23:32 | 

Kayseri, Kırıkkale, Çankırı kırmızı mı, cumartesi pazar yasak var mı? İşte Kayseri, Kırıkkale, Çankırı risk haritası!

Kayseri, Kırıkkale, Çankırı hafta sonu sokağa çıkma yasağı risk haritasının yayınlanması ile belli oldu. Milyonları ilgilendiren kritik Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir" ifadelerini kullandı. Renk haritasına göre 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye dönerken, Kayseri, Kırıkkale, Çankırı'da da yeni risk haritası belli oldu. Daha önce yüksek risk grubunda yer alan Kayseri kırmızı renkli iller arasına girdi. İşte, Kayseri, Kırıkkale, Çankırı risk haritasında son durum.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Kayseri, Kırıkkale, Çankırı risk haritası Kabine Toplantısı'nın ardından yayınlandı. 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye dönerken, Türkiye'de düşük riskli tek il (mavi) Şırnak oldu. Yeni risk haritasına göre Kayseri, Kırıkkale, Çankırı kırmızı renkli yani çok yüksek riskli illerden oldu. Buna göre, bu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günü sürecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Yüz yüze eğitimde ise bir değişiklik olmayacak.

2KAYSERİ, KIRIKKALE, ÇANKIRI RİSK HARİTASI

KAYSERİ, KIRIKKALE, ÇANKIRI RİSK HARİTASI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yeni koronavirüs tedbirlerini duyururken, illere göre risk haritası da yayınlandı. Daha önce sarı yani orta riskli iller arasında yer alan Çankırı kırmızı renge geçiş yaptı.

Turuncu yani yüksek riskli illerden olan Kırıkkale ve Kayseri de kırmızı renkli oldu.

3

KIRMIZI KATEGORİ

Edirne, Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak.

4

TURUNCU KATEGORİ

Manisa, Denizli, Burdur, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

SARI KATEGORİ

Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari

MAVİ KATEGORİ

Şırnak

5ALINAN YENİ ÖNLEMLER NELER

ALINAN YENİ ÖNLEMLER NELER?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında Türkiye'nin koronavirüs risk haritasını yayınlayarak önemli açıklamalarda bulundu:

Çok yüksek riskli grubu temsil eden kırmızı kategorideki iller nüfusumuzun % 80'ini temsil eden 58 şehre ulaşmıştır. Türkiye'nin tamamında sokağa çıkma sınırlaması akşam 21:00 ve 05 olarak her gün devam edecektir. Kırmızı kategorideki illerde, pazar günü uygulanan kısıtlama artık cumartesi ve pazar olarak sürecektir. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Kapanma saati sonrası ve sokak kısıtlaması günlerindeki paket servisi devam edecektir.

6

Ramazan ayında fedakarlık yapacağız. Ülke genelinde hafta sonu sınırlaması uygulayacağız. Sadece Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. Yine ramazan boyunca toplu iftar ve sahur gerçekleştirilemeyecektir.

Kafe ve lokantalara bazı katkılar sağlayacağız. Nisan ve Mayıs aylarınca normalleşme ve izin kapsamın sigorta desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarının primleri desteklenecek nakdi yardım yapılacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi