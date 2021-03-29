Kayseri, Kırıkkale, Çankırı kırmızı mı, cumartesi pazar yasak var mı? İşte Kayseri, Kırıkkale, Çankırı risk haritası!

Kayseri, Kırıkkale, Çankırı risk haritası Kabine Toplantısı'nın ardından yayınlandı. 58 il çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoriye dönerken, Türkiye'de düşük riskli tek il (mavi) Şırnak oldu. Yeni risk haritasına göre Kayseri, Kırıkkale, Çankırı kırmızı renkli yani çok yüksek riskli illerden oldu. Buna göre, bu illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi ve pazar günü sürecek. Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Yüz yüze eğitimde ise bir değişiklik olmayacak.