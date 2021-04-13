İftar saatleri 2021: Kayseri’de iftar, akşam ezanı, sahur saat kaçta? İşte Kayseri İmsakiyesi
Kayseri iftar saatleri ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Ramazan İmsakiyesine göre Kayseri sahur, iftar, imsak vakti belli oldu. 13 Nisan'da ilk oruçlarını tutan Müslümanlar imsakiye bilgilerine göre sahurlarını yaptılar. Oruç tutan vatandaşlar imsak vaktinden iftar saatine kadar orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Peki, Kayseri'de iftar vakti, akşam ezanı saat kaçta? İşte imsakiye bilgileri
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Kayseri imsakiye bilgileri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Ramazan ayı 2021 yılında nisan ve mayıs aylarında idrak edilecek. Kayseri’de yaşayan vatandaşlar ilk iftar saatinin kaçta olduğunu araştırmaya başladılar. Kayseri’de ilk sahur için imsak vakti 04:31 oldu. 13 Nisan iftar vakti ise 19:19 olarak açıklandı.
KAYSERİ’DE İLK SAHUR VE İFTAR SAAT KAÇTA?
Kayseri’de iftar saati 19:19 olarak açıklandı. 14 Nisan'da tutulacak oruç için ise imsak vakti 04:29 olacak. İşte Kayseri İmsakiye bilgileri…
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
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İMSAK NE ZAMAN BAŞLAR?
Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakın zıttı iftardır.
Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sadığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’an-ı Kerim’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (Bakara, 2/187)
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Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.