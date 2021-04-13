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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 14:55 | 

Kayseri İftar Vakti 2021: Kayseri İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Bugün imsakiye takvimi ve sahur saatleri

Kayseri'de iftar saat kaçta hususu kentte bulunan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Diyanet'in yayımladığı imsakiye bilgileri içerisinde yer alan Kayseri iftar vakti 2021 detaylarına göre bugün iftar saati, ilk iftar sofrasının kurulumu için hazırlıklara yön verecek. Peki, Kayseri İftar saati kaçta ve ve akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Kayseri iftar saatleri 2021 bilgileri

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Kayseri iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 Kayseri Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Kayseri'de iftar saat kaçta yapılacak ve Kayseri iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kayseri iftar saatleri ve 2021 imsakiye bilgileriKAYSERİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Kayseri ilk iftar saati 19.19 olacak. Kayseri'de teravih saati ise 20.41 olarak eda edilecek.

KAYSERİ İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:3119:1920:41*
214.04.202104:2919:2020:42
315.04.202104:2719:2120:43
416.04.202104:2619:2220:44
517.04.202104:2419:2320:46
618.04.202104:2219:2420:47
719.04.202104:2019:2520:48
820.04.202104:1919:2620:49
921.04.202104:1719:2720:51
1022.04.202104:1519:2820:52
1123.04.202104:1419:2920:53
1224.04.202104:1219:3020:55
1325.04.202104:1019:3120:56
1426.04.202104:0819:3220:57
1527.04.202104:0719:3320:59
1628.04.202104:0519:3421:00
1729.04.202104:0319:3521:01
1830.04.202104:0219:3621:03
1901.05.202104:0019:3721:04
2002.05.202103:5819:3821:05
2103.05.202103:5719:3921:07
2204.05.202103:5519:4021:08
2305.05.202103:5419:4121:09
2406.05.202103:5219:4121:11
2507.05.202103:5119:4221:12
2608.05.202103:4919:4321:13**
2709.05.202103:4819:4421:15
2810.05.202103:4619:4521:16
2911.05.202103:4519:4621:17
3012.05.202103:4319:4721:19***


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Ramazanda en sık yapılan hatanın sahura kalkmamak olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz, "Sahura kalkamayınca iftarda daha kısa sürede daha fazla kalori alınıyor. Gece uyku halinde metabolizma da yavaşladığından kilo alımı yaşanabiliyor" dedi.

Ramazandaki en büyük beslenme hatalarından birinin sahura kalkmamak olduğuna dikkat çeken İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşadan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz, "Ramazanda ortalama 15-16 saat olan açlık süresi, sahura kalkmayınca 20 saate çıkıyor. Bu da kan şekerini düşürerek hem günü daha verimsiz geçirmemize hem de iftarda daha kısa sürede daha fazla kalori almamıza neden oluyor. Ayrıca gece metabolizma yavaşladığından uyumadan önce yemek yerine, mutlaka sahura kalkılmalıdır. Sahurda akşamdan kalan ağır yemekleri değil, doygunluğu artırmak için yüksek proteinli ve gün içerisinde susatmayacak besinler tercih edilmelidir" diye konuştu.

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Diyetisyen Yılmaz, Örnek bir sahur menüsünde yumurta, az tuzlu peynir çeşitleri, ceviz, fındık gibi doygunluğu artıracak yağlı tohumlar, içerdiği lif sebebiyle bağırsak hareketlerini düzenleyecek tam buğday unlu ekmek, mevsim sebzelerinden domates-salatalık-yeşillikler, kan şekerini dengelemek için meyve bulunabilir. Su içimini azalttığından çay-kahve tüketiminin de azaltılması gerekir dedi.

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İftarda düşen kan şekeri ile sofraya oturulup hızlı bir şekilde yemek yendiğinde, gerekenden daha fazla kalorinin, daha kısa zamanda alınacağı uyarısında bulunan Diyetisyen Bahtınur Yılmaz, bunun da hem hazımsızlığa hem de kilo artışına sebep olabileceğine dikkat çekerek, iftarda aralar verip çiğneme süresini uzun tutarak, yeteri kadar besin tüketilmesi önerisinde bulundu.

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