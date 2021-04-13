Kayseri İftar Vakti 2021: Kayseri İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Bugün imsakiye takvimi ve sahur saatleri
Kayseri'de iftar saat kaçta hususu kentte bulunan pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Diyanet'in yayımladığı imsakiye bilgileri içerisinde yer alan Kayseri iftar vakti 2021 detaylarına göre bugün iftar saati, ilk iftar sofrasının kurulumu için hazırlıklara yön verecek. Peki, Kayseri İftar saati kaçta ve ve akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan edinilen bilgilere göre Kayseri iftar saatleri 2021 bilgileri
Kayseri iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2021 Kayseri Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Kayseri'de iftar saat kaçta yapılacak ve Kayseri iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kayseri iftar saatleri ve 2021 imsakiye bilgileriKAYSERİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
Kayseri ilk iftar saati 19.19 olacak. Kayseri'de teravih saati ise 20.41 olarak eda edilecek.
KAYSERİ İMSAKİYE BİLGİLERİ 2021
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:31
|19:19
|20:41*
|2
|14.04.2021
|04:29
|19:20
|20:42
|3
|15.04.2021
|04:27
|19:21
|20:43
|4
|16.04.2021
|04:26
|19:22
|20:44
|5
|17.04.2021
|04:24
|19:23
|20:46
|6
|18.04.2021
|04:22
|19:24
|20:47
|7
|19.04.2021
|04:20
|19:25
|20:48
|8
|20.04.2021
|04:19
|19:26
|20:49
|9
|21.04.2021
|04:17
|19:27
|20:51
|10
|22.04.2021
|04:15
|19:28
|20:52
|11
|23.04.2021
|04:14
|19:29
|20:53
|12
|24.04.2021
|04:12
|19:30
|20:55
|13
|25.04.2021
|04:10
|19:31
|20:56
|14
|26.04.2021
|04:08
|19:32
|20:57
|15
|27.04.2021
|04:07
|19:33
|20:59
|16
|28.04.2021
|04:05
|19:34
|21:00
|17
|29.04.2021
|04:03
|19:35
|21:01
|18
|30.04.2021
|04:02
|19:36
|21:03
|19
|01.05.2021
|04:00
|19:37
|21:04
|20
|02.05.2021
|03:58
|19:38
|21:05
|21
|03.05.2021
|03:57
|19:39
|21:07
|22
|04.05.2021
|03:55
|19:40
|21:08
|23
|05.05.2021
|03:54
|19:41
|21:09
|24
|06.05.2021
|03:52
|19:41
|21:11
|25
|07.05.2021
|03:51
|19:42
|21:12
|26
|08.05.2021
|03:49
|19:43
|21:13**
|27
|09.05.2021
|03:48
|19:44
|21:15
|28
|10.05.2021
|03:46
|19:45
|21:16
|29
|11.05.2021
|03:45
|19:46
|21:17
|30
|12.05.2021
|03:43
|19:47
|21:19***
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