Kayseri İftar Vakti 2021: Kayseri İftar saati ne zaman ve akşam ezanı saat kaçta? Bugün imsakiye takvimi ve sahur saatleri

Ramazanda en sık yapılan hatanın sahura kalkmamak olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz, "Sahura kalkamayınca iftarda daha kısa sürede daha fazla kalori alınıyor. Gece uyku halinde metabolizma da yavaşladığından kilo alımı yaşanabiliyor" dedi.



Ramazandaki en büyük beslenme hatalarından birinin sahura kalkmamak olduğuna dikkat çeken İstinye Üniversite Hastanesi Medical Park Gaziosmanpaşadan Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Bahtınur Yılmaz, "Ramazanda ortalama 15-16 saat olan açlık süresi, sahura kalkmayınca 20 saate çıkıyor. Bu da kan şekerini düşürerek hem günü daha verimsiz geçirmemize hem de iftarda daha kısa sürede daha fazla kalori almamıza neden oluyor. Ayrıca gece metabolizma yavaşladığından uyumadan önce yemek yerine, mutlaka sahura kalkılmalıdır. Sahurda akşamdan kalan ağır yemekleri değil, doygunluğu artırmak için yüksek proteinli ve gün içerisinde susatmayacak besinler tercih edilmelidir" diye konuştu.