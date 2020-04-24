Kayseri iftar vakti 2020: Kayseri iftar saatleri imsakiye! Kayseri iftar saati kaçta?

KAYSERİ’de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretimi yapan firmaları denetledi.



Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelinde başlatmış olduğu ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretimi yapan ve satan işletmecileri denetledi. Denetim hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Bizler denetimlerimize devam diyoruz. Rutin denetimlerin dışında Ramazan ayına özel, Bakanlığımızın da hassasiyetleri içerisinde özellikle unlu mamüllerde denetim yapılması planlandı. 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile beraber arkadaşlarımız denetimlerini yapıyorlar. İftara 2 saat kala ekmek üretimi duracak ve satış devam edecek. Yemek verme kısımlarında da çeşitli kısıtlamalar getirildi. Vatandaşlarımızın riayet edeceğini düşünüyoruz. Çünkü çok özel bir durumdayız. Ramazanı sıkı bir denetim ile atlatabilirsek belki de önümüzde ki süreçte pandeminin vermiş olduğu kısıtlamalardan da kurtulmuş olacağız" dedi.