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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 16:32,

Kayseri iftar vakti 2020: Kayseri iftar saatleri imsakiye! Kayseri iftar saati kaçta?

Ramazan ayının ilk iftarı için Kayseri iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Kayseri Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Kayseri'de iftar saat kaçta yapılacak ve Kayseri iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kayseri iftar saatleri ve 2020 imsakiye bilgileri

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Kayseri iftar vakti için geri sayım başladı. Oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getirecek olan kent sakinleri, Kayseri iftar saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Kayseri iftar saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Kayseri imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler

KAYSERİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA?

Kayseri ilk iftar saati 19.30 olacak. Kayseri'de teravih saati ise 20.55 olarak eda edilecek.

KAYSERİ İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:1119:3020:55*
225.04.202004:1019:3120:56
326.04.202004:0819:3220:58
427.04.202004:0619:3320:59
528.04.202004:0519:3421:00
629.04.202004:0319:3521:02
730.04.202004:0119:3621:03
801.05.202004:0019:3721:04
902.05.202003:5819:3821:06
1003.05.202003:5619:3921:07
1104.05.202003:5519:4021:08
1205.05.202003:5319:4121:10
1306.05.202003:5219:4221:11
1407.05.202003:5019:4321:12
1508.05.202003:4919:4421:14
1609.05.202003:4719:4421:15
1710.05.202003:4619:4521:16
1811.05.202003:4419:4621:18
1912.05.202003:4319:4721:19
2013.05.202003:4119:4821:20
2114.05.202003:4019:4921:22
2215.05.202003:3919:5021:23
2316.05.202003:3719:5121:24
2417.05.202003:3619:5221:26
2518.05.202003:3519:5321:27
2619.05.202003:3419:5421:28**
2720.05.202003:3219:5421:30
2821.05.202003:3119:5521:31
2922.05.202003:3019:5621:32
3023.05.202003:2919:5721:33


KAYSERİ VE TÜM İLLERİN İMSAKİYE BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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KAYSERİ’de, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretimi yapan firmaları denetledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ülke genelinde başlatmış olduğu ürün bazlı gıda denetimi kapsamında, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ekmek üretimi yapan ve satan işletmecileri denetledi. Denetim hakkında bilgi veren İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, "Bizler denetimlerimize devam diyoruz. Rutin denetimlerin dışında Ramazan ayına özel, Bakanlığımızın da hassasiyetleri içerisinde özellikle unlu mamüllerde denetim yapılması planlandı. 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile beraber arkadaşlarımız denetimlerini yapıyorlar. İftara 2 saat kala ekmek üretimi duracak ve satış devam edecek. Yemek verme kısımlarında da çeşitli kısıtlamalar getirildi. Vatandaşlarımızın riayet edeceğini düşünüyoruz. Çünkü çok özel bir durumdayız. Ramazanı sıkı bir denetim ile atlatabilirsek belki de önümüzde ki süreçte pandeminin vermiş olduğu kısıtlamalardan da kurtulmuş olacağız" dedi.

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KAYSERİ’de sokağa çıkma yasağına rağmen otomobilleriyle dışarı çıkan baba ve oğluna 392’şer lira para cezası uygulandı.

Serkan Yükseker ve oğlu Yusuf Yükseker, sokağa çıkma yasağının 2’nci gününde, 35 EFE 48 plakalı otomobilleriyle dışarı çıktı. Cumhuriyet Meydanı’nda trafik ekipleri tarafından durdurulan baba ve oğluna, yasağa uymadıkları gerekçesiyle 392’şer lira para cezası kesildi.

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Baba Yükseker, "Markete uğrayacaktık. Oradan da birine uğrayıp, eve geçecektik. Şimdi eve gidiyoruz. 392 TL ceza yedik" dedi.

Polis ekipleri, yasağa uymayan ikiliye, genelgeye göre saat 14.00’e kadar evlerinin yakınındaki marketlerden alışveriş yapabileceğini bildirdi.

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