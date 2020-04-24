Kayseri iftar vakti 2020: Kayseri iftar saatleri imsakiye! Kayseri iftar saati kaçta?
Ramazan ayının ilk iftarı için Kayseri iftar saati araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2020 Kayseri Ramazan İmsakiyesi üzerinden illerindeki iftar ve sahur saatleri konusunda bilgi edinebiliyor. Peki, Kayseri'de iftar saat kaçta yapılacak ve Kayseri iftar saati önümüzdeki günlerde nasıl şekillenecek? İşte, Mübarek Ramazan ayı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Kayseri iftar saatleri ve 2020 imsakiye bilgileri
Kayseri iftar vakti için geri sayım başladı. Oruçlarını açarak ibadetlerini yerine getirecek olan kent sakinleri, Kayseri iftar saati bilgilerine göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, iftar sofrası etrafında buluşulacak olan bu önemli anın ifa edileceği Kayseri iftar saati kaç olacak? İşte, kentte yaşayan binlerce kişinin merakla araştırdığı 2020 Kayseri imsakiye bilgileri ve detaylı bilgiler
KAYSERİ'DE İFTAR SAAT KAÇTA?
Kayseri ilk iftar saati 19.30 olacak. Kayseri'de teravih saati ise 20.55 olarak eda edilecek.
KAYSERİ İMSAKİYE BİLGİLERİ 2020
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:11
|19:30
|20:55*
|2
|25.04.2020
|04:10
|19:31
|20:56
|3
|26.04.2020
|04:08
|19:32
|20:58
|4
|27.04.2020
|04:06
|19:33
|20:59
|5
|28.04.2020
|04:05
|19:34
|21:00
|6
|29.04.2020
|04:03
|19:35
|21:02
|7
|30.04.2020
|04:01
|19:36
|21:03
|8
|01.05.2020
|04:00
|19:37
|21:04
|9
|02.05.2020
|03:58
|19:38
|21:06
|10
|03.05.2020
|03:56
|19:39
|21:07
|11
|04.05.2020
|03:55
|19:40
|21:08
|12
|05.05.2020
|03:53
|19:41
|21:10
|13
|06.05.2020
|03:52
|19:42
|21:11
|14
|07.05.2020
|03:50
|19:43
|21:12
|15
|08.05.2020
|03:49
|19:44
|21:14
|16
|09.05.2020
|03:47
|19:44
|21:15
|17
|10.05.2020
|03:46
|19:45
|21:16
|18
|11.05.2020
|03:44
|19:46
|21:18
|19
|12.05.2020
|03:43
|19:47
|21:19
|20
|13.05.2020
|03:41
|19:48
|21:20
|21
|14.05.2020
|03:40
|19:49
|21:22
|22
|15.05.2020
|03:39
|19:50
|21:23
|23
|16.05.2020
|03:37
|19:51
|21:24
|24
|17.05.2020
|03:36
|19:52
|21:26
|25
|18.05.2020
|03:35
|19:53
|21:27
|26
|19.05.2020
|03:34
|19:54
|21:28**
|27
|20.05.2020
|03:32
|19:54
|21:30
|28
|21.05.2020
|03:31
|19:55
|21:31
|29
|22.05.2020
|03:30
|19:56
|21:32
|30
|23.05.2020
|03:29
|19:57
|21:33
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