Kaymakamlık sınavı soruları yayınlandı - Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık sınavından kaç puan almak gerekir? Sınavda, 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun 4 katı olan 440 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 440'ıncı adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.