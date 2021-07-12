Kaymakamlık sınavı soruları yayınlandı - Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 110 kaymakam adayı alınacağı duyurulmuştu. Kaymakamlık sınavıi 10 Temmuz'da saat 10.15'te Ankara'da yapılacak. Kaymakamlık sınavı soruları ve cevap anahtarı 12 Temmuz 2021 tarihinde yayınlandı. Peki, Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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2021-Kaymakamlık Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 12 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
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Kaymakamlık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM sınav takvimiyle kaymakamlık sınav takvimini paylaştı. Sınav sonuçlarının 12 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacağı duyuruldu
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Kaymakamlık sınavından kaç puan almak gerekir?
Sınavda, 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun 4 katı olan 440 aday mülakata katılmaya hak kazanacak. 440'ıncı adayla aynı puanı alan diğer adaylar da mülakata katılmaya hak kazanarak İçişleri Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacak.