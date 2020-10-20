Gündem Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 00:00 | 20 Ekim 2020 - 00:00

Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları yayınlandı - 2020 Kaymakamlık sınavı sonuçları için gözler ÖSYM'de

2020- İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Sınavı soru ve cevap anahtarı ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı. 18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan söz konusu sınavın yüzde 10'lık soru ve cevap anahtarına www.osym.gov.tr üzerinden erişim sağlanacak. Adaylar soru ve cevaplara T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. Diğer yandan sınav sonuçları kasım ayında ilan edilecek. Peki, Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 Kaymakamlık sınavı sonuç tarihi ve soru cevap anahtarı.