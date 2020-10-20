Kaymakamlık sınavı soru ve cevapları yayınlandı - 2020 Kaymakamlık sınavı sonuçları için gözler ÖSYM'de
2020- İçişleri Bakanlığı Kaymakamlık Sınavı soru ve cevap anahtarı ÖSYM'nin internet sitesinden yayınlandı. 18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan söz konusu sınavın yüzde 10'lık soru ve cevap anahtarına www.osym.gov.tr üzerinden erişim sağlanacak. Adaylar soru ve cevaplara T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir. Diğer yandan sınav sonuçları kasım ayında ilan edilecek. Peki, Kaymakamlık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, 2020 Kaymakamlık sınavı sonuç tarihi ve soru cevap anahtarı.
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1
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Kaymakamlık sınavı sonuçları son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 15 il merkezinde düzenlenen Kaymakamlık sınavı değerlendirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. 70 ve daha yüksek puan alan adaylardan, ilan edilen kadronun (100),4 katı olan 400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. Sınav soru ve cevapları da ÖSYM'nin sitesinden öğrenilecek.
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KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kaymakamlık sınav sonuçları 18 Kasım 2020 günü ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. 100 tam puan üzerinden 70 ve daha yüksek puan alan adaylar, en yüksek puanlı adaydan başlanarak puan sırasına konacaktır.
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KAYMAKAMLIK SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI
18 Ekim 2020 tarihinde uygulanan İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık) Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
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Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 19 Ekim 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.