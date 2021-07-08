Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak? ÖSYM 2021 Kaymakam Adaylığı sınav giriş belgesi sorgulama
Kaymakamlık sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından gerçekleşecek olan 2021-İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık) bu hafta sonu organize edilecek. Söz konusu sınav için son hazırlıklarını yapan adaylar bir yandan da sınav süresine yoğunlaştı. ÖSYM tarafından yayınlanan kılavuza göre 2021 Kaymakamlık sınavında adaylara 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak. Sınav giriş belgesi AİS ekranından alınacak. Peki, Kaymakamlık sınavı ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte, 2021 Kaymakam Adaylığı sınav giriş belgesi sorgulama ekranı ve sınava dair ayrıntılı bilgiler.
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Kaymakamlık sınavı saat kaçta sorusu, son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. Başvuruları 26 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasında alınan Kaymakamlık sınavı saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınav ÖSYM takvimine göre, 10 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek. Adaylar sınav giriş belgesi olmadan sınav salonların alınmayacak. Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.
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KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık), 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.
Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,
Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
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SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.
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Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.