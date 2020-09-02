Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2020 kaymakamlık sınavı tarihi
Kaymakamlık sınavı başvurularının ne zaman yapılacağı ile ilgili açıklama yapıldı ve başvuru kılavuzu yayımlandı. İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2020-Kaymakamlık), 18 Ekim 2020 tarihinde Ankara’da yapılacak. Sınava başvurular, 02 - 09 Eylül 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
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Kaymakamlık sınavı başvuruları 2 Eylül’de başladı. Adaylar başvurularını 9 Eylül’e kadar yapabilecekler. Başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından gerçekleştirilecek.
KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? Sınava başvurular 02-09 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
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KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir. Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-Kaymakamlık kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.