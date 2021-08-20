Kaymakam kararnamesi 2021: Resmi Gazete ile mülki idare amirleri atama kararı duyuruldu
Kaymakam kararnamesi ile pek çok vali yardımcısı, kaymakam ve kamu görevlisinin görev yerleri değişiklik gösterdi. Kaymakam kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. İşte atama kararı sonrası yerleri değişen personeller ve kaymakamlar
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Kaymakam atama kararnamesi Resmi Gazete kararı ile duyuruldu. Böylede 624 mülki idare amirinin yeri değişiklik gösterdi. Yeri değişen kişiler arasında sadece kaymakamlar yer almadı. Farklı kamu kuruluşlarında çalışan ve vali yardımcısı olarak görevlendirilen personellerin de atama kararı bu liste içerisinde yer buldu. İşte, merak edilen o liste;