Gündem Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 - 09:35 | 20 Ağustos 2021 - 09:35

Kaymakam kararnamesi 2021: Resmi Gazete ile mülki idare amirleri atama kararı duyuruldu

Kaymakam kararnamesi ile pek çok vali yardımcısı, kaymakam ve kamu görevlisinin görev yerleri değişiklik gösterdi. Kaymakam kararnamesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile bulundukları yerlerde görev sürelerini tamamlayan veya hizmet ve mazeretleri gereğince kararname kapsamına alınan 624 mülki idare amirinin görev yerleri liyakat ve kıdemleri dikkate alınarak değiştirildi. İşte atama kararı sonrası yerleri değişen personeller ve kaymakamlar