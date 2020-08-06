Kaymakam Adaylığı Sınavı ne zaman? Kaymakamlık Sınavı'nın 2020 tarihi araştırılıyor!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca uygulanacak İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı'na başvuru tarihinin yanı sıra sınav tarihi de merak ediliyor. Peki, 2020 Kaymakam Adaylığı Sınavı ne zaman?
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ÖSYM tarafından organize edilen Kaymakam Adaylığı Sınavı'nın 2020 etabı için nefesler tutuldu. Binlerce kişinin katılım sağlamak isteyeceği sınavın 2020 tarihi sorgulanıyor. İşte, Kaymakam Adaylığı Sınavı hakkında ayrıntılar...
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2020 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvuru ve diğer tarihler henüz netleşmedi. 2019 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular 19-25 Eylül tarihlerinde yapılmıştı. Sınav ise 9 Kasım'da organize edilmişti.
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Bu bilgiler ışığında bu yıl da benzer tarihlerde başvuruların olacağı tahmin ediliyor. Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.