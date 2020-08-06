Kaymakam Adaylığı Sınavı ne zaman? Kaymakamlık Sınavı'nın 2020 tarihi araştırılıyor!

2020 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvuru ve diğer tarihler henüz netleşmedi. 2019 Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı için başvurular 19-25 Eylül tarihlerinde yapılmıştı. Sınav ise 9 Kasım'da organize edilmişti.