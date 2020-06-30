Kayıp İkranur Tirsi aranıyor

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde cumartesi akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve bir daha haber alınamayan İkranur Tirsi'yi (7) arama çalışmaları bugün de devam etti. Giresun Jandarma Özel Harekat (JÖH) Taburu'ndan 50 kişilik ekip ile genişletilen aramalarda 3 iz takip ve 1 kadavra köpeği de kullanılıyor. Giresun Valiliği'nden yapılan açıklamada da ''İkranur Tirsi’nin yakın aile bireylerinin ifadesine başvurulmuş, alınan ifadeler sonucu çocuğun bulunabileceği değerlendirilen bazı adreslerde arama faaliyeti icra edilmiştir. Yapılan arama faaliyetlerinde kayıp çocuk ile ilgili herhangi bir belge ve bilgi bulunamamıştır'' denildi.