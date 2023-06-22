Kayıp denizaltı bulundu mu? Titanik enkazına giden denizaltı nerede? İşte son durum...

KAYIP DENİZALTI BULUNDU MU?

Pazar günü Titanik enkazına yaptığı keşif dalışından bu yana Haber alınamayan Titan denizaltısını bulmak için ABD, Kanada ve Fransa’nın katıldığı arama kurtarma seferberliği sürüyor.



TSİ 14:08 itibari ile oksijensiz kalacak denizaltıyı kurtarmak için zamana karşı yarış devam ediyor.



Önceki gece Kanada ordusuna ait, denizaltılara karşı kullanılan P-3 Orion askeri gözlem uçağının tespit ettiği “vurma” sesi ise umutları arttırdı. Sesin 30 dakikada bir tekrarlandığı belirtildi. ABD Sahil Güvenlik, Titanik’in enkazından yayılan pek çok metal parçanın da bulunduğu bölgeden gelen sesin analiz edildiğini, kaynağının henüz bilinmediğini açıkladı.