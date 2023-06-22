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Kayıp denizaltı bulundu mu? Titanik enkazına giden denizaltı nerede? İşte son durum...

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#Kayıp Denizaltı#Titan Denizaltısı#Titan
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 11:18

Titanik'in enkazını gezmek isteyen turistleri taşıdığı sıradan kaybolan denizaltının son durumu gündemde yer alıyor. Titanik enkazını görmek için dalan ve 5 kişiyi taşıyan denizaltı, Atlas Okyanusu'nda kayboldu ve günlerdir haber alınamıyor. Okyanusa dalış ve çıkış dahil olmak üzere yapılan tur yaklaşık sekiz saat sürüyor. Peki kayıp denizaltı bulundu mu? Titanik enkazına giden denizaltı nerede, içinde kimler var? İşte ayrıntılar...

1/3Kayıp denizaltı bulundu mu Titanik enkazına giden denizaltı nerede İşte son durum...

Kayıp denizaltıyla ilgili son durum merak ediliyor. Titanik'in enkazını gezmek isteyen turistleri taşıyan deniz aracı, Atlas Okyanusu'nda kayboldu. Yerel saatle 12.00’de dalışa başlayan araçla yüzeyin irtibatı 1 saat 45 dakika sonra kesildi. Peki kayıp denizaltısı bulundu mu, son durum nedir?

2/3KAYIP DENİZALTI BULUNDU MU

KAYIP DENİZALTI BULUNDU MU?

Pazar günü Titanik enkazına yaptığı keşif dalışından bu yana Haber alınamayan Titan denizaltısını bulmak için ABD, Kanada ve Fransa’nın katıldığı arama kurtarma seferberliği sürüyor.

TSİ 14:08 itibari ile oksijensiz kalacak denizaltıyı kurtarmak için zamana karşı yarış devam ediyor.

Önceki gece Kanada ordusuna ait, denizaltılara karşı kullanılan P-3 Orion askeri gözlem uçağının tespit ettiği “vurma” sesi ise umutları arttırdı. Sesin 30 dakikada bir tekrarlandığı belirtildi. ABD Sahil Güvenlik, Titanik’in enkazından yayılan pek çok metal parçanın da bulunduğu bölgeden gelen sesin analiz edildiğini, kaynağının henüz bilinmediğini açıkladı.

3/3TİTANİK DENİZALTISINDA KİMLER VAR

TİTANİK DENİZALTISINDA KİMLER VAR?

Titan, amatör denizaltıyı işleten OceanGate şirketinin CEO’su Stockton Rush (61), İngiliz milyarder Hamish Harding (58), Pakistanlı zengin Şahzade Davud (48) ile 19 yaşındaki oğlu Süleyman, Fransız kâşif Paul-Henri Nargeolet ile Kanada’nın St. John’s limanından ayrıldı.

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#Kayıp Denizaltı#Titan Denizaltısı#Titan