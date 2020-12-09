Kayınvalide Victoria Beckham, gelinini böyle anlattı

Victoria Beckham oğlunun ruh eşini bulduğunu da sözlerine ekledi. Spice Girls grubu dağıldıktan sonra moda dünyasında tasarımcı olarak kariyer yapmaya başlayan Victoria Beckham, Nicola Peltz ile ilgili olarak "Onlar çok mutlu. Nicola harika, tatlı ve kibar. O çok sevimli ve sıcak kanlı bir kadın" diye konuştu.