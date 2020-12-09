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Haber Giriş: 09 Aralık 2020 - 14:58 | 

Kayınvalide Victoria Beckham, gelinini böyle anlattı

Onlar bir dönem gösteri dünyasının en çok merak edilen, en çok izlenen çiftiydi. Aslında bu özelliklerini hala koruyorlar ama artık ciddi "rakipleri" var.

Backgrid UK, Mega News Agency

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Üstelik bunlar kendi çocukları. Şimdi onlar kadar çocukları da milyonlarca kişinin ilgi dolu bakışlarını üzerinde topluyor.

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Victoria ve David Beckham çifti, dört çocuklarını da büyüttü. Hatta artık resmi olarak kayınvalide ve kayınpeder bile oldu.

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46 yaşındaki Victoria Beckham ve 45 yaşındaki David Beckham'ın en büyük oğlu 21 yaşındaki Brooklyn bir süre önce Amerikalı oyuncu Nicola Peltz ile nişanlandı.

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Bu haberi sosyal medya hesabından büyük bir mutlulukla duyuran Victoria Beckham'ın, gelini Nicola Peltz'in gelinliğini bile tasarlamaya başladığı haberleri basına yansıdı.

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Aslında 2021 yılında evlenmeyi planlayan Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz, koronavirüs pandemisi nedeniyle planlarını 2022'ye erteledi.

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Nişan haberinin duyulmasından sonra gözler bir kez daha Beckham çiftine çevrilmişti. Bir dönem sık sık sevgili değiştiren oğulları Brooklyn'in bu durumundan endişe eden Victoria ve David Beckham'ın bu durumu nasıl yorumlayacağı merak ediliyordu.

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 Sosyal medya paylaşımlarından da görüldüğü gibi hem Victoria Beckham hem de David Beckham, oğulları Brooklyn'in nişanlısı Nicola Peltz'i çoktan benimsedi ve kendi kızları gibi seviyor.

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Victoria Beckham, Mark Heyes'in sohbet programına konuk oldu ve gelini hakkında hissettiklerini anlattı.

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Heyes'in programına internet üzerinden ve kendi moda tasarımlarının sergilenip satıldığı mağazasından katılan Victoria Beckham, Nicola Peltz hakkında oğlu Brooklyn'i kast ederek "Daha sevilmeye layık bir hanımla tanışmasını isteyemezdik" dedi. 

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Victoria Beckham oğlunun ruh eşini bulduğunu da sözlerine ekledi. Spice Girls grubu dağıldıktan sonra moda dünyasında tasarımcı olarak kariyer yapmaya başlayan Victoria Beckham, Nicola Peltz ile ilgili olarak "Onlar çok mutlu. Nicola harika, tatlı ve kibar. O çok sevimli ve sıcak kanlı bir kadın" diye konuştu.

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1999'da evlenen Victoria ve David Beckham'ın Brooklyn dışında 18 yaşında Romeo, 15 yaşında Cruz adında iki oğlu ile 9 yaşında Harper adında bir de kız çocukları bulunuyor.

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