Kayınvalide çileden çıktı: Meghan Markle ile Camilla Parker Bowles kapıştı
Meghan Markle, eşi Prens Harry ile birlikte kısa süreliğine Londra'ya döndü ve ortalık yine hareketlendi. 31 Mart'ta, üst düzey kraliyet ailesi üyeliğine resmen veda edecek olan Prens Harry ve Meghan Markle önceden belirlenmiş programlara katılmak için ülkeye döndü. Bu etkinliklerin bitiminde de Kanada'da kurdukları yeni hayata kaldıkları yerden devam edecekler.
BACKGRID UK, BACKGRID USA, INSTAGRAM
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Çiftin Londra'ya dönüşü de ailedeki gerilimleri bir kez daha su yüzüne çıkardı. Bu kez karşı karşıya gelenler ise Meghan Markle ile eşi Prens Harry'nin üvey annesi Camilla Parker Bowles.
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İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Markle, önceden verdiği sözü tutmadı ve bu davranışı da resmi olarak kayınvalidesi olan Cornwall Düşesi Camilla'yı hem üzdü hem çileden çıkardı.
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Meghan Markle, Londra'da kaldığı süre içinde bazen Prens Harry ile bazen de kendi başına bazı ziyaretlere gidecek. Markle'ın solo programında yer alan ziyaretlerden biri de National Theatre'a (Ulusal Tiyatro) yaptığı oldu. Bu ziyarete ilişkin fotoğraflar da Prens Harry ve Meghan Markle'ın resmi Instagram sayfasında yayınlandı. İşte bu paylaşımın zamanlaması Prens Charles'ın eşi Camilla'yı hem üzdü hem de çok öfkelendirdi.
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Bunun nedeni ise bu fotoğrafların, Camilla Parker Bowles'un tam bir yıldır hazırlandığı bir etkinliği gölgede bırakması. İddialara göre Camilla Parker Bowles, gelini Meghan Markle'dan tiyatro ziyaretinin fotoğraflarını kendisinin Women of the World adlı kuruluşun 10'uncu yılı için konuşma yapacağı gün yayınlamamasını rica etti. Markle da bu konuda kayınvalidesine söz verdi.
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Fakat aynı gün Meghan ve Harry'nin resmi Instagram hesabında tiyatro ziyaretinin fotoğrafları yayınlanınca Camilla Parker Bowles'un konuşması da o etkinlik de gölgede kaldı. Bütün ilgi Markle'a yöneldi. Bu durum da Parker Bowles'u çileden çıkardı.
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Camilla Parker Bowles'u bu kadar öfkelendiren nokta, uzun süredir üzerinde çalıştığı ve kadına yönelik şiddete karşı yapılanları anlattığı konuşmanın Markle tarafından gölgede bırakılması oldu.
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Saray'a yakın bir kaynak "Elbette Harry ve Meghan'ın bu hafta bazı etkinliklere katılacağı biliniyordu. Ama bu konuda bir anlaşma yapılmıştı. Camilla'nın çok uzun süredir üzerinde çalıştığı bu proje gölgede kalmayacaktı. Fakat bazı insanların başka fikirleri varmış" dedi.