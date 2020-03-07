Kayınvalide çileden çıktı: Meghan Markle ile Camilla Parker Bowles kapıştı

Meghan Markle, Londra'da kaldığı süre içinde bazen Prens Harry ile bazen de kendi başına bazı ziyaretlere gidecek. Markle'ın solo programında yer alan ziyaretlerden biri de National Theatre'a (Ulusal Tiyatro) yaptığı oldu. Bu ziyarete ilişkin fotoğraflar da Prens Harry ve Meghan Markle'ın resmi Instagram sayfasında yayınlandı. İşte bu paylaşımın zamanlaması Prens Charles'ın eşi Camilla'yı hem üzdü hem de çok öfkelendirdi.