Kayınpederi ‘Bu sana vasiyetim olsun’ dedi! Evinin altındaki garajda yapmaya başladı

#Kayseri#Uçurtma Yapımı#Emrah Özcan
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 11:07

Kayseri’de Emrah Özcan (34), kayınpederinin vasiyeti üzerine devraldığı uçurtma yapımını 15 yaşındaki oğluyla sürdürüyor. Evinin altındaki garajı uçurtma yapımı için atölyeye çeviren Özcan’ın, ailesiyle birlikte yaptığı uçurtmaları, oğlu Arda Özcan, okuldan çıktığında boş vakitlerinde kentin farklı noktalarında satıyor. Emrah Özcan, “Bu iş rahmetli kayınpederim Şevki Gençer’den bize kaldı. Oturup konuşurken, ‘Bu sana vasiyetim olsun’ dedi. Vasiyeti yerine getirmek için de biz de ‘tamam’ dedik” dedi.