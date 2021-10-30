Kaya Çilingiroğlu sordu: Zehra kime benziyor?

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Baba kız golf sahasında
Kaya Çilingiroğlu, Hülya Avşar ile evliliğinden olan kızı Zehra ile bir karesini sosyal medya hesabında paylaştı. Kızıyla golf sahasında poz veren işadamı, fotoğrafı “Kime benziyor?” notuyla yayınladı.
2
'Özlemişim bu tempoyu'
Serenay Sarıkaya, Harper’s Bazaar dergisi için objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, dergideki röportajında “Şu an hayatının nasıl bir dönemindesin?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Her an defalarca şükrettiğim, sanırım hayatımın en güzel dönemindeyim. Uzun süre sabırla çalışmayı beklemiştim. Şimdi hem beni çok mutlu eden işbirlikleri, hem de birkaç ay önce başladığımız ‘Şahmaran’ dizisi çekimleri ile hayallerimin ötesinde mutlu ve yoğunum. Özlemişim bu tempoyu"
3
Hayat bir melodidir
Ece Seçkin derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozu Instagram hesabında paylaştı. Şarkıcı, karenin altına Fransızca “Hayat bir melodidir” notunu düştü.
4
Sportif ekip
Yaz boyunca plajlarda fit vücuduyla konuşulan Şükrü Özyıldız, spor salonunda çektirdiği bir fotoğrafı Instagram’da paylaştı. Kaslı vücuduyla dikkat çeken oyuncu, fotoğrafa esprili bir de yorum yazdı: “Şükrü bey ne yapıyorsunuz?”
5
İlk kez sahnede
Evlilik öncesinde hazırlık yapan bir çiftin yaşadığı olayları konu alan “Suit-Düğün Dündü Bugün Bugün”, yeni oyuncu kadrosu ile geçtiğimiz akşam ilk kez Trump Sahne’de tiyatro izleyicisiyle buluştu. Begüm Öner, Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sarp Bozkurt ve Şeyda Terzioğlu’nun rol aldığı oyunu izlemeye Oğuzhan Uğur ve sevgilisi Müjde Uzman da geldi.
6
Kokuya karşı takıntım var
EDİS, Zorlu PSM’nin sevilen YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”ye konuk oldu. Soruları yanıtlayan şarkıcı koku takıntısı olduğunu söyledi: “Koku takıntım var, çok güzel kokuyu da çok kötü kokuyu da sevmiyorum. Evimde hava temizleyiciler vardır, çok kokan bir arkadaşım gelirse direkt onun önüne oturturum.” Müziğe ve sahneye âşık olduğunu da söyleyen Edis, hayal ettiği işi yaptığını anlattı: “Benim için konu kazanılan para, insanların seni alkışlaması değil. Ünlülük de tercih edilen bir durum değil. Ben sahneye âşığım. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim şeyi yapıyorum.”
7
‘Biz tiyatrocular yevmiye severiz’
ERKAN Can ve Cem Davran, YouTube kanalı Kafa TV’de tiyatro kulisinde para yerine kullanılan ıspanak terimini masaya yatırdı. Tiyatrocuların yevmiyeyi sevdiğini belirten Erkan Can, “Hiçbir zaman tiyatroda para konuşmamışımdır. Patron diyor bir ay, her ay vereceğim. Herkesin suratı değişir. Biz tiyatrocular yevmiye severiz, günlük. Teri soğumadan parasını vereceksin” diye konuştu. Para terimini sevmediğini ifade eden Can, sözlerine şöyle devam etti: “Para demek bana biraz garip geliyor. Ispanak onu biraz yumuşatıyor. Diyorsun ki ‘Bizim ıspanak ne olacak’. Başka bir iticiliği var paranın.”