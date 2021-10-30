Kaya Çilingiroğlu sordu: Zehra kime benziyor?

Kokuya karşı takıntım var EDİS, Zorlu PSM’nin sevilen YouTube programı “İbrahim Selim ile Bu Gece”ye konuk oldu. Soruları yanıtlayan şarkıcı koku takıntısı olduğunu söyledi: “Koku takıntım var, çok güzel kokuyu da çok kötü kokuyu da sevmiyorum. Evimde hava temizleyiciler vardır, çok kokan bir arkadaşım gelirse direkt onun önüne oturturum.” Müziğe ve sahneye âşık olduğunu da söyleyen Edis, hayal ettiği işi yaptığını anlattı: “Benim için konu kazanılan para, insanların seni alkışlaması değil. Ünlülük de tercih edilen bir durum değil. Ben sahneye âşığım. Çocukluğumdan beri hayal ettiğim şeyi yapıyorum.”