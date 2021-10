Kaya Çilingiroğlu sordu: Zehra kime benziyor?

‘Biz tiyatrocular yevmiye severiz’ ERKAN Can ve Cem Davran, YouTube kanalı Kafa TV’de tiyatro kulisinde para yerine kullanılan ıspanak terimini masaya yatırdı. Tiyatrocuların yevmiyeyi sevdiğini belirten Erkan Can, “Hiçbir zaman tiyatroda para konuşmamışımdır. Patron diyor bir ay, her ay vereceğim. Herkesin suratı değişir. Biz tiyatrocular yevmiye severiz, günlük. Teri soğumadan parasını vereceksin” diye konuştu. Para terimini sevmediğini ifade eden Can, sözlerine şöyle devam etti: “Para demek bana biraz garip geliyor. Ispanak onu biraz yumuşatıyor. Diyorsun ki ‘Bizim ıspanak ne olacak’. Başka bir iticiliği var paranın.”