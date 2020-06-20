Kaya Çilingiroğlu merak edilen soruya yanıt verdi: Hülya Çilingiroğlu artık o!
Kaya Çilingiroğlu, karantina sürecinde eski eşi Hülya Avşar ile gayet keyifli zamanlar geçirmişti, hatta bu durum “Yeniden mi evleniyorlar?” sorusunu akıllara getirmişti. Bodrum’da oğlu Kaya ile tatil yapan Kaya Çilingiroğlu ile karantina sürecini nasıl geçirdiğini, çocuklarını ve hayatını Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e anlattı...
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1
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Karantinada sürekli Hülya Hanım ile fotoğraflar, videolar paylaşınca magazin dünyasında tekrar evleneceğiniz yönünde konuşmalar oldu...
Öyle bir şey yok ya! Hatta evinde de kalmadım. Gidip geliyordum. Sonuçta orası benim evim sayılır. Kalsam da kime ne? Kızımız var bizim. Tekrardan evlilik gibi bir şey söz konusu değil.
2
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Ama Hülya Hanım “Ocak ayında, sizi sürpriz bir kararla şaşırtabilirim” demişti…
Hülya, mizah yönü güçlü bir kadındır. İnsanlarla eğlenmeyi sever ve bu konuda devamlı espri yapar. O hayatla da insanlarla da dalga geçiyor. Normaldir yani, bir şey yok. Hülya Çilingiroğlu artık o! Hatta hayattaki en iyi dostumdur.
3
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Ne kadar medeni bir ayrılık ve ardından dostluk…
Anlaşıp ve çok medeni bir şekilde ayrıldık.Bizim aramızda ne kavga, ne şiddet, ne başka bir şey oldu. Saygımızı da hiç yitirmedik. Olması gereken de bu. Fakat bazı çiftler ayrılırken öyle şiddetli şeyler yaşıyor ki bizim medeniyetimiz onlara tuhaf geliyor. Tuhaf olan zorbalıkla ayrılmak ya da ayrılmama isteği... Normal olan bizimki aslında. Neticedeben, bu evliliğin üzerine bir evlilik daha geçirdim. 15 yaşında bir çocuğum daha oldu.
4
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Feraye Hanım’la da Hülya Hanım ile olduğunuz gibi sıkı dost musunuz?
Yok. Onunla öyle bir dostluğum yok.Onu da severim, saygı duyarım. Çocuğumun annesidir. Ama bende Hülya bambaşka bir seviyede. En iyi dost, en iyi arkadaş, güven deyince aklıma gelen ilk insan. Başım sıkışınca aklıma gelen ilk isim.
5
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Yeni bir birlikteliğiniz olduğu söylendi…
Valla Hülya ile fotoğrafım dışında başka hiç kimse ile görüntülenmedim. Hayatımda şu an kimse yok. Ama bu olmayacak anlamına da gelmiyor. Neden olmasın ki? Sağlıklı bir bireyim. Her sağlıklı insanın hayatında birinin olması gerekiyor.
6
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Zehra, annesinden mi sizden mi çekinir?
Her şeyini annesine daha rahat anlatır, neticede annesidir. Beni sever ama biraz çekinir. Çok özelini paylaşmaz ama paylaşsa da ben anlayışla dinlerim.
7
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Artık tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek de yok...
Ya ben zaten tokalaşmak ve sarılmaktan hiç haz etmem. Hele erkekle öpüşmenin son derece karşısındayım. Ve bunu mümkün mertebe yapmayan bir insanım. Ellerimi iyi yıkarım, ben bu el yıkamayı ameliyathanede öğrendim. O zaman yaşım 6-7 idi. Dolayısıyla bir cerrah gibi elimi yıkarım. Bana hijyen konusunda koronanın öğrettiği çok bir şey yok.
Öpüşmek ne demek abi? Erkek erkeğe öpüşmek, kafa tokuşmak ne kadar normal sizce? Ne kadar gereksiz bir eylem.
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Yani bunda rahatsızlık duyacak ne var, anlamadım...
Hem sıcakkanlı Akdeniz insanlarıyız biz... Sıcakkanlılığımızı daha başka şeylerde gösteririz. Erkek erkeğe öpüşme ile sıcakkanlılığın ne ilgisi var. Korona var, şimdi yapmıyoruz, neremiz eksildi? Ne yani şimdi sıcakkanlı değil miyiz? Bu süreç bitse de ben bunları yine yapmayacağım. Mesela sokakta geliyor, tanımadığın bilmediğin bir adam seni öpmeye çalışıyor. “Abi gel öpeyim” diyor. Ne alakası var? Öpmesin kardeşim, istemiyorum.
10
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Ekonomik olarak etkilendiniz mi?
Ekonomik olarak sıkıntı yaşamadım. Benim belirli bir maaşım var. Paramı aldım ama insanların çoğu bu sıkıntıyı yaşadı. Yaşayacaklar da zaten. Bütün mekanlara bakıyorum, bomboş… Ekonomik açıdan çok darbe vurdu insanlara. Günübirlik çalışanlar var, işten atılanlar var. Var da var... Eee sanatçılar da bunu epey konuştu, onlar da sahneye çıkamıyor. Spor dünyası da çok etkilendi.