Kaya Çilingiroğlu merak edilen soruya yanıt verdi: Hülya Çilingiroğlu artık o!

Ne kadar medeni bir ayrılık ve ardından dostluk…



Anlaşıp ve çok medeni bir şekilde ayrıldık.Bizim aramızda ne kavga, ne şiddet, ne başka bir şey oldu. Saygımızı da hiç yitirmedik. Olması gereken de bu. Fakat bazı çiftler ayrılırken öyle şiddetli şeyler yaşıyor ki bizim medeniyetimiz onlara tuhaf geliyor. Tuhaf olan zorbalıkla ayrılmak ya da ayrılmama isteği... Normal olan bizimki aslında. Neticedeben, bu evliliğin üzerine bir evlilik daha geçirdim. 15 yaşında bir çocuğum daha oldu.