Kawasaki sendromu nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?
Kawasaki sendromunun artış göstermesiyle birlikte gözler COVİD-19’a çevrildi. Dört Avrupa ülkesinde 9 yaşın altındaki çocuklarda, yoğun bakım tedavisi gerektiren Kawasaki sendromu teşhis edildi. Kawasaki sendromunun COVİD-19’la bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Kawasaki sendromu nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Gündemdeki haberler ardından Kawasaki Sendromu bir kez daha gündeme geldi. Çocuklarda kalp ve damarları etkileyen sendromun Kovid-19'a bağlı olabileceğinden endişe ediliyor. Ünlü oyuncu John Travolta'nın oğlu Jett Travolta, 2009 yılında nadir bir hastalık olaKawasaki Sendromu sebebiyle hayatını kaybetmişti. Peki, Kawasaki sendromu nedir? Kawasaki hastalığı belirtileri neler?
2
Abone Ol
Kawasaki Sendromu nedir?
Kawasaki Sendromu veya hastalığı sıklıkla beş yaş altı çocuklarda görülen ateş, döküntü, eksüdatif olmayan konjunktival konjesyon, boyun lenf bezlerinde büyüme, ağız içi ve el ve ayaklarda değişiklikler ile karakterize bir vaskülittir. Hastalığın en önemli komplikasyonu koroner arter anevrizmasıdır. Büyük, orta ve küçük çaplı arterleri tutabilir. Mukokutanöz lenf nodu sendromu ile birliktedir. Kawasaki hastalığının sebebi tam olarak bilinmemekle birlikte hastalığa bir virüsün neden olduğu sanılmaktadır.
3
Abone Ol
Kawasaki Sendromu Belirtileri
Kawasaki Sendromu nedeni açıklanamayan yüksek ateşle başlar. Çocuk genellikle çok huzursuzdur. Ateşi takiben ya da ateşle birlikte, irin ya da akıntı olmaksızın konjunktival enfeksiyon (gözlerde kızarıklık) görülebilir. Hasta çocukta kızamık, kızıl, ürtiker (kurdeşen), papül ve benzeri tipte değişik deri döküntüleri ortaya çıkabilir. Deri döküntüsü, esas olarak gövde ile kol ve bacakları, sıklıkla da kasık bölgesini tutarak, deride kızarıklık ve soyulmaya neden olmaktadır. Eller ve ayaklarda da, el ayaları ve ayak tabanlarında olmak üzere şişlik ve kızarıklık bulguları görülebilir. El ve ayak parmakları şişkin ve kabarık görünebilir. Bazen eklemlerde ağrı ve/veya şişlik, karın ağrısı, ishal, huzursuzluk, baş ağrısı gibi başka belirtiler de görülebilir. Kalp tutulumu uzun dönemde yol açtığı olası komplikasyonlar dolayısıyla, Kawasaki hastalığının ortaya çıkabileceği en ciddi haldir. Kalpte üfürümler, aritmiler ve ultrason anormallikleri saptanabilir.