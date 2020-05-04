Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığı bulaşıcı mı?

Bulguları:Ateş-Konjoktivit-döküntü-servikal lenfadenopati Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır: Her şeyden önce bu hastalığa tanı koyabilmek için şüphelenmek gerekir. En tipik bulgusu ateş düşürücü ve antibiotiğe rağmen 5 günden uzun süren ateştir. Şüphelenildiği taktirde ekokardiyografi incelemesi yapılarak koroner arterlerde bir değişiklik olup olmadığı gözlenir. Koroner arterlerde değişiklik olması Kawasaki hastalığı tanısını büyük oranda kesinleştirir. Ancak hastaların %20-30 unda koroner arter bulgusu olmadığından, bu hastalar herhangi bir döküntülü viral hastalık gibi izlenebilir.