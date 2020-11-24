Kawasaki hastalığı nedir? İşte kawasaki belirtileri ve tedavisiyle ilgili bilgiler
Kawasaki hastalığı ateş, döküntü, ağız içinde, dilde kızarıklık gibi belirtilerle ortaya çıkarak genellikle çocuklarda görülüyor. Beş yaş altı çocuklarda tedavisi geciktirildiği takdirde kalp komplikasyonlarına sebebiyet verebilen kawasaki hastalığı, 39 dereceyi geçen ve düşürülemeyen ateş durumlarında hastalığa tanı koymada belirleyici oluyor. Peki, kawasaki hastalığı nedir? İşte, son günlerde gündemde yer alan kawasaki belirtileri ve hastalığın tedavisiyle ilgili merak edilen bilgiler.
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1
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Kawasaki hastalığı son günlerde merak edilen konular arasında yer aldı. Özellikle küçük çocuğu olan vatandaşlar, Kawasaki hastalığının belirtilerini öğrenmek istiyor. Vücutta döküntü, gözlerin konjonktiva dokusunda kızarıklık, konjonkltivit gibi belirtiler gösteren kawasakide aspirin bu hastalığın tedavisinde önemli rol oynuyor. İşte, kawasaki hastalığıyla ilgili ayrıntılar.
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KAWASAKİ NEDİR?
Kawasaki hastalığında bunların dışında vücutta döküntü, gözlerin konjonktiva dokusunda kızarıklık, konjonkltivit dediğimiz iltihaplanma ve boyundaki lenf bezlerinde büyüme özellikle tek taraflı olabilir. Ağız içinde enfeksiyonlar, dudaklarda çatlaklar ve aşırı bir kızarıklık yine bu hastalığı düşündüren bulgulardandır. İyileşme döneminde el-ayaklarda deri soyulmaları da olabilir.
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BELİRTİLER NELERDİR?
• 5 günden uzun süren ateş,
• El ve ayak parmak uçlarında değişiklikler (El ayası ve ayak tabanında ödem, parmak uçlarında soyulmalar),
• Polimorf ekzantem (Veziküler ve büllöz olmayan),
• Bilateral konjunktival konjesyon,
• Orofarenks mukozasında değişiklikler ( Eritematöz ve çatlamış dudaklar, çiçek dili görünümü),
Bu 6 ana kriterden 5’inin bulunması ile tanı konulmaktadır.
Tanı kriterleri arasında olmayan ancak Kawasaki hastalığı için oldukça spesifik olan bir diğer bulgu da BCG aşısının yapıldığı yerde eritem ve endürasyon olmasıdır.
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TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?
İntravenöz immunglobülin(İVİG) bu hastalığın tedavisindeki en önemli ilaçtır. Bu ilacı verdikten sonra hızla ateşin düşmesi hastalığın teşhisinin de kesinleşmesini sağlar. Aspirin bu hastalığın tedavisinde önemli ikinci ilaçtır. İlk başta ateş düşene kadar yüksek doz, daha sonra da kan sulandırıcı düşük dozlarda tedaviye haftalarca devam edilir.
Koroner arterlerinde genişleme olan çocuklar, özellikle de spor yapıyorlarsa uzun yıllar bir kardiyolog tarafından takip edilmelidir. Bazen genç yaşlarda bile efor testleri, anjio testleri gerekebilir. Kawasaki hastalığı tanısı gecikirse, kalbi besleyen koroner damarların yapısı bozulacağı için genç yaşta kalp krizi ve dolayısıyla genç yaşta ölüm gibi birçok risk ortaya çıkabilir.