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Kavut unu nedir? Kavut unu tatlısı nasıl yapılır?

#Kavut#Kavut Unu#Kavut Unu Tatlısı

Kavut yapımına, buğday veya arpanın kızgın sac üzerinde pişirilmesiyle başlanıyor. Hızır Orucu'nun ardından isteyenlerin kurbanla birlikte kavut da sunuyor. Kavut tatlısı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Van'da ve Iğdır'da. yaygın olarak yapılır. Peki, kavut unu nedir? Kavut unu tatlısı nasıl yapılır?

1/4Kavut unu nedir Kavut unu tatlısı nasıl yapılır

Kavut yapımına, buğday veya arpanın kızgın sac üzerinde pişirilmesiyle başlanıyor. Pişirilen buğday veya arpa daha sonra el değirmeninde un haline getiriliyor. Un sıcak suyla belli bir kıvama geldikten sonra da tabaklara konuluyor. Üzerine tereyağı ve şerbet dökülen Kavut, gelen konuklara ikram ediliyor. Geleneksel yemeği yapanların sayısında azalma olsa da bu geleneği sürdürmeye çalışanlar var. Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde Aydemir ailesi, geleneği çocuklarına da öğretirken hazırlanan Kavut, eve gelen misafirlere sunuluyor.

2/4Kavut tatlısı nasıl yapılır

Kavut tatlısı nasıl yapılır?

Aynı zamanda bir tatlı çeşidi olan kavut, kavrulmuş ve dövülmüş tahıl ununun şeker ya da tatlı yemişle karışımı şeklinde yapılan helva benzeri tatlıdır.  Doğu Anadolu Bölgesi'nde özellikle Van'da ve Iğdır'da. yaygın olarak yapılır. Doğu Karadeniz'de orta Trabzon'dan itibaren sahil kesiminde ve yüksek kesimde, aynı zamanda Doğu Karadeniz bölgesi dağlarının güney eteklerindeki şehirlerde ve Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yöresel tatlılardan biri olarak kabul edilir.

3/4Iğdır usulü kavut tatlısı

Iğdır usulü kavut tatlısı

Mısır, buğday ve susam kavrulur. Kavrulduktan sonra öğütülüp un haline getirilir. Diğer tarafta hazırlanan şekerli su unun üzerine dökülerek yoğrulur. Suyunu iyice çekince toplar haline getirilir.

4/4Van usulü kavut tatlısı

Van usulü kavut tatlısı

Önce şerbeti hazırlamak üzere su ve şeker bir tencerede kaynamaya bırakılır. Kaynayan ve katılaşmaya başlayan şerbetin altı kıvama geldiği zaman söndürülüp ılımaya bırakılır. Bu arada bir başka tencerenin içine kavut unu ve 4 su bardağı su eklenir ve karıştırılarak pişirilir. Sıcak bir hamur hâlini almasını müteakip içi bir tepsiye boşaltılır. Üzerinde şerbet gezdirilerek ve bir kaşıkla yer yer delikler açılarak hamurun şerbeti emmesini beklenir. Servis yapılacağı zaman, eritilen tereyağı kavutun üzerinde gezdirilir.[2][4] Van kavutu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.

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