Kavut unu nedir? Kavut unu tatlısı nasıl yapılır?

Van usulü kavut tatlısı

Önce şerbeti hazırlamak üzere su ve şeker bir tencerede kaynamaya bırakılır. Kaynayan ve katılaşmaya başlayan şerbetin altı kıvama geldiği zaman söndürülüp ılımaya bırakılır. Bu arada bir başka tencerenin içine kavut unu ve 4 su bardağı su eklenir ve karıştırılarak pişirilir. Sıcak bir hamur hâlini almasını müteakip içi bir tepsiye boşaltılır. Üzerinde şerbet gezdirilerek ve bir kaşıkla yer yer delikler açılarak hamurun şerbeti emmesini beklenir. Servis yapılacağı zaman, eritilen tereyağı kavutun üzerinde gezdirilir.[2][4] Van kavutu Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiş ve coğrafi işaret almıştır.