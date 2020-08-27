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Hürriyet
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Hayat
Haber Giriş: 27 Ağustos 2020 - 13:12 | 

Kavuk nedir? Türk tiyatrosunda kavuk geleneğinin tarihi

Rasim Öztekin, Geleneksel Tiyatro’nun önemli bir simgesi olan kavuğu, Şevket Çoruh'a devretti. Rasim Öztekin de kavuğu dört yıl önce Ses Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle ustası Ferhan Şensoy’dan teslim almıştı. Peki, Kavuk nedir? Türk tiyatrosunda kavuk geleneğinin tarihi...

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Türk tiyatrosundaki kavuk geleneğinin kökü 1920’li yıllara dayanıyor. Türk tiyatrosunda kavuk geleneği Tiyatromuzdaki tuluat ustalarının en renkli ismi Kel Hasan Efendi, güldürü tuluatının devamını sağlayacak olan öğrencisi İsmail Dümbüllü’ye sembolik bir nişane olarak kavuğunu teslim etmesiyle başladı.

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Orta oyunu ve Tulûat (doğaçlama) sanatçısı İsmail Hakkı Dümbüllü, ustası Kel Hasan’dan devraldığı fesi, 1968’de oyuncu Münir Özkul’a devretmişti. Dümbüllü'nün Fesi yıllar boyunca Türk tiyatro oyuncuları arasında geleneksel bir törende devredilir; bu fes ve kavuk Türk tiyatro oyunculuğu mirasını temsil etmektedir. Dümbüllü, Özkul’u 1967-1968 yılları arasında Arena Tiyatrosu’nda. ‘Kanlı Nigar’ piyesindeki ‘Kavuklu’ rolünde izlemiş; 1968 yılında Özkul’un yeteneğinin nişanesi olarak bir törenle Kavuk’u devretmiştir.

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Daha sonra Dümbüllü'nün kavuğu; Münir Özkul tarafından 1989’da Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğu’nun kurucusu Ferhan Şensoy’a devredilmiştir.İsmail Dümbüllü’nün Münir Özkul’a devrettiği Hasan Efendi’nin kavuğunu Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin’e devretti.

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