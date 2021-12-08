Melis Sezen'in kavalyesi!
Ünlü yıldızların muhtemelen bugüne kadar hiç görmediğiniz kardeşlerini sizler için bir araya getirdik... İşte ünlüler ve kendileri kadar göz önünde olmayan kardeşleri...
Altın Kelebek Ödül törenine elbisesi ve konuşması ile damga vuran; aynı zamanda da “Yıldızı Parlayanlar” kategorisinde ödüle layık görülen Melis Sezen geceye kardeşi Polat Sezen’le katıldı.
Tuğçe Bayat, kardeşi ile yer aldığı fotoğrafların altına "Sensiz yapamayacaklarım sıralı tam listeyi buraya yazardım ama tek gönderiye sığmayacak gibi… İyi ki doğdun, iyi ki varsın… Seni çok seviyorum" notunu düştü.
İki kardeşin benzerlikleri 'ikiz gibiler' yorumlarına neden oldu.
İki kardeşin benzerlikleri 'ikiz gibiler' yorumlarına neden oldu.
Taner Ölmez'in abisi müzisyen Taylan Özgür Ölmez. 41 yaşındaki Ölmez'in ilki 2007 yılında çıkan 20 tane albümü var!
Taner Ölmez abisi ile fotoğrafını "Taylan Özgür ve kardeşi" notu ile Instagram'da paylaştı...
Taner Ölmez abisi ile fotoğrafını "Taylan Özgür ve kardeşi" notu ile Instagram'da paylaştı...
O KIZ BÜYÜDÜ MANKEN OLDU!
Şu sıralar haftanın beş günü ekranda olan bu küçük kızı tanıdınız mı? Manken olarak kariyerine başlayan daha sonra oyunculuk ve sunuculuk yapan bu ünlü Çağla Şıkel'den başkası değil!