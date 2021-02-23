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Haber Giriş: 23 Şubat 2021 - 14:57 |
Bebek doğdu ama mayo değişmedi
Geçtiğimiz yaz ilk kez anne olan ünlü şarkıcı, bir süredir nişanlısıyla birlikte tatilde. Bebeklerini bakıcıya emanet eden ünlü çift, plaj keyfi yaparken objektiflere takıldı. Dikkat çeken ayrıntı ise ünlü şarkıcının, geçen haziran ayında çıktığı tatilde hamileyken giydiği mayoyu bir kez daha kullanması oldu.
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MEKAN DEĞİŞTİ AMA MAYO AYNI
Geçen ağustos ayında Daisy Dove adını verdikleri kızlarına kavuşan Katy Perry ile Orlando Bloom, Hawai tatilinde görüntülendi. Gün boyu denizin ve güneşin keyfini çıkaran ünlü çiftin minik bebeklerini bakıcıya emanet ettikleri görüldü.
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BU MAYOYU HAMİLEYKEN DE GİYMİŞTİ
Katy Perry ile ilgili en dikkat çeken ayrıntı ise geçen haziran ayında kızına hamileyken giydiği aynı mayoyu tercih etmiş olmasıydı.
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KIZI DOĞMADAN
Perry, 2020 yılının haziran ayında model Karlie Kloss ve kocası Joshua Kushner ile birlikte Santa Barbara'da plaj keyfi yaparken de aynı mayoyu giymişti.
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DAISY DOVE'UN DOĞUMUNU BÖYLE DUYURDULAR
Yaklaşık dört yıldır birlikte olan ve nişanlanan 36 yaşındaki Katy Perry ile 44 yaşındaki Orlando Bloom'un ilk bebeği Daisy Dove, 2020 yılının ağustos ayında dünyaya geldi. Çift, mutlu haberi iyi niyet elçisi oldukları UNICEF'in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) resmi Instagram hesabından da duyurdu. Paylaşımda " "Dünyaya hoş geldin Daisy Dove Bloom. İyi niyet elçilerimiz Orlando Bloom ve Katy Perry'nin kızlarını tanıştırmaktan onur duyarız" denildi. Aynı zamanda bu duyuru, dünyanın dört bir yanındaki anne adayları ve yeni doğan bebekler için başlatılan bir yardım kampanyasının da ilk adımı oldu.
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ALTIN KÜRE ÖDÜL GECESİNDE AŞK DOĞDU
Perry, bir süredir İngiliz oyuncu Orlando Bloom ile nişanlı. Çift, bir süre önce bir kız bebek sahibi oldu. The Mirror gazetesine konuşan 43 yaşındaki Orlando Bloom, nişanlısı Katy Perry ile tanıştığı geceyi ve hissettiklerini anlattı. Bloom'un anlattığına göre ünlü oyuncu ve 35 yaşındaki Katy Perry, 2016 yılındaki Altın Küre (Golden Globes) ödülleri gecesinde tanıştılar. Anlattığına göre Bloom'un Perry'ye bir kez yakından bakması da ona aşık olmasına yetti.
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'HAMBURGER YERKEN KALBİM ONA KİLİTLENDİ'
Orlando Bloom, Katy Perry'nin, dikkatini çektiği ilk anları şöyle anlattı: "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir göz atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında. Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada "Ooo! Sanırım bu Katy Perry!" diye aklımdan geçirdim." Katy Perry'nin, ünlü oyuncu Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini de anlattı. Söylediğine göre, o masaya kutularla hamburger taşındığını görüp karar verdi. Denzel Washington'ın yanına giden Orlando Bloom, hemen o masaya gidip meslektaşına "Bir tane alabilir miyim?" diye sordu. Denzel Washington da ona "Elbette" dedi. O sırada aynı masada oturan Perry'ye göz kırptı.
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TAC MAHAL'DE EVLENMİŞTİ
Katty Perry kariyerinde hızlı adımlarla yükseldi ve albümleri kısa sürede çok satanlar arasına girdi. Şarkıcı bu arada özel hayatıyla da hep gündemde kaldı. Perry, ilk evliliğini 2010 yılında oyuncu Russell Brand ile yaptı. Ama bu evlilik sadece iki yıl sürdü. Brand, geçen yılın son aylarında bir röportajda Katy Perry ile evliliğine ilişkin konuşmuş ve o dönemi "kasırga gibiydi" diye nitelendirmişti.
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İLK EVLİLİĞİNİ ÜNLÜ MODEL MIRANDA KERR İLE YAPTI
Orlando Bloom ise ilk evliliğini 2010 ile 2013 yılları arasında model Miranda Kerr ile yaptı. Çiftin bu evlilikten Flynn Christopher adında 10 yaşında bir oğlu bulunuyor.
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ANNE VE BABASI GÜNDEME GELMİŞTİ
Katy Perry, geçen hafta anne ve babasıyla ilgili hiç beklenmedik bir olayla konuşulmuştu. Katy Perry'nin anne ve babası Keith ve Mary Hudson'ın, sahip oldukları hayır kurumunda toplanan paraların yüzde 90'ını kendi zevkleri için, lüks tatillerde harcadığı iddia edildi. Öne sürülenlere göre Keith ve Mary Hudson, hayır kurumunda toplanmış olan 178 bin doların çoğunu aralarında Hawai ve Maldivler'in de bulunduğu lüks tatil destinasyonlarında konaklama ve uçak seyahatleri için harcadı. Hayır kurumunun kasasında ise sadece 7 bin dolar nakit para kaldığı da iddialar arasında.
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BÜTÜN PARA BİTTİ İDDİASI
HEPSİ BİR YIL İÇİNDE BİTTİKaty Perry'nin evangelist bir papaz olan babasının kendi adına kurduğu Keith Hudson Ministries adlı hayır kurumunun, lüks tatil beldelerinde çeşitli konferanslar düzenlediği ve paranın bunlar için kullanıldığı ortaya çıktı. Maurice Keith Hudson ile Mary Hudson'ın Malezya, Fransa, Belçika, Panama, İsviçre gibi ülkelerdeki lüks oteller ya da tatil beldelerinde düzenlediği bu konferanslarda insanlara spiritüel içerikli bilgiler verdiği ve uygulamalar yaptığı belirtildi. İngiliz Daily Mail gazetesinin ortaya çıkardığı bu belgelere göre tüm bu harcamalar bir yıl içinde yapıldı.