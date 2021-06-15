Aşk pozu için maskeleri çıkardılar

'KASIRGA GİBİYDİ' Ama bu evlilik sadece iki yıl sürdü. Brand, geçen yılın son aylarında bir röportajda Katy Perry ile evliliğine ilişkin konuşmuş ve o dönemi "kasırga gibiydi" diye nitelendirmişti. Orlando Bloom ise 2010 ile 2013 yılları arasında model Miranda Kerr ile evliydi. Çiftin Flynn Christopher adında 10 yaşında bir oğlu oldu. Annesiyle birlikte yaşayan Flynn, zaman zaman babası ve onun nişanlısıyla da buluşup iyi vakit geçiriyor.