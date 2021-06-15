Aşk pozu için maskeleri çıkardılar

Gösteri dünyasının ünlü çifti, çocuklarını da alıp tatile çıktı. Minik bebeklerini de bu yolculuktan mahrum bırakmayan çift, zaman zaman romantik anlar da yaşadı.
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İKİ ÇOCUKLU TATİL
Orlando Bloom ve Katy Perry, aile tatiline çıktı. Geçen yılın ağustos ayında Daisy adını verdikleri bir kız çocuk sahibi olan Bloom ile Perry, Venedik'e gitti.
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GONDOL KEYFİ
Bloom'un, model Miranda Kerr ile evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki oğlu Flynn Christopher'ı da yanlarına alan ünlü çift, hem tarihi yerleri gezdi, hem de gondol keyfi yaptı.
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ROMANTİK ANLAR
Katy Perry ile Orlando Bloom, önceki gün Venedik'i gezerken görüntülendi. Kızı Daisy'yi özel bir aparat yardımıyla kucağında taşıyan Bloom, bir ara da sevgilisi Katy Perry ile romantik anlar yaşadı.
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AŞK POZU
Bloom, cep telefonunu alıp Perry'yi öperken bir fotoğraf paylaştı. Çiftin o anlarını da kendilerini adım adım takip eden paparazziler kaçırmadı. Çiftin o pozu verirken maskelerini çıkardığı görüldü.
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OĞLU, BOYUNA YETİŞTİ
Bloom ve Perry'nin kızı Daisy'nin büyüdüğü gözlerden kaçmadı. Bloom'un oğlu Flynn'in de neredeyse babasının boyuna yetiştiği görüldü. Orlando Bloom ve Katy Perry, koronavirüs karantinasının bir bölümünü de Hawai'de geçirmişti.
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ALTIN KÜRE GECESİ AŞK DOĞDU
Katy Perry ve Orlando Bloom aşkı bir Altın Küre ödül töreninde başladı. The Mirror gazetesine konuşan 43 yaşındaki Orlando Bloom, nişanlısı Katy Perry ile tanıştığı geceyi ve hissettiklerini anlattı.
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BİR KEZ BAKTI AŞIK OLDU
Bloom'un anlattığına göre ünlü oyuncu ve 35 yaşındaki Katy Perry, 2016 yılındaki Altın Küre (Golden Globes) ödülleri gecesinde tanıştılar. Anlattığına göre Bloom'un Perry'ye bir kez yakından bakması da ona aşık olmasına yetti.
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'HAMBURGER YERKEN KALBİM ONA KİLİTLENDİ'
Orlando Bloom, Katy Perry'nin, dikkatini çektiği ilk anları şöyle anlattı: "Sahnede duruyordum ve seyircilere bir göz atıyordum. O oradaydı, kalabalığın arasında. Hatırlıyorum, çok güzel pembe bir elbise giyiyordu. O sırada "Ooo! Sanırım bu Katy Perry!" diye aklımdan geçirdim."
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DENZEL WASHINGTON DA OLAYLARIN TANIĞI
Katy Perry'nin, ünlü oyuncu Denzel Washington ile aynı masada oturduğunu fark ettiğini de anlattı. Söylediğine göre, o masaya kutularla hamburger taşındığını görüp karar verdi. Denzel Washington'ın yanına giden Orlando Bloom, hemen o masaya gidip meslektaşına "Bir tane alabilir miyim?" diye sordu. Denzel Washington da ona "Elbette" dedi. O sırada aynı masada oturan Perry'ye göz kırptı.
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İKİSİ DE DAHA ÖNCE EVLENİP BOŞANDI
Katy Perry, daha önce oyuncu Russell Brand ile kısa süren bir evlilik yaşamıştı. Hindistan'da evlenen çiftin birlikteliği fazla uzun sürmedi. Perry, ilk evliliğini 2010 yılında oyuncu Russell Brand ile yaptı.
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'KASIRGA GİBİYDİ'
Ama bu evlilik sadece iki yıl sürdü. Brand, geçen yılın son aylarında bir röportajda Katy Perry ile evliliğine ilişkin konuşmuş ve o dönemi "kasırga gibiydi" diye nitelendirmişti. Orlando Bloom ise 2010 ile 2013 yılları arasında model Miranda Kerr ile evliydi. Çiftin Flynn Christopher adında 10 yaşında bir oğlu oldu. Annesiyle birlikte yaşayan Flynn, zaman zaman babası ve onun nişanlısıyla da buluşup iyi vakit geçiriyor.
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SÖYLENTİLERE BÖYLE NOKTA KOYMUŞTU
Katy Perry, hamilelik iddialarına son noktayı yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla koymuştu. Ünlü şarkıcı Never Worn White adlı şarkısının klibinde büyüyen karnını da gözler önüne sermişti. Perry, yine sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda "Bu yaz çok fazla şey olacak. Sadece doğum yapmayacağım, beklediğiniz çok önemli bir şey daha olacak" diye yazmıştı.
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PAPATYALI OJE
Dört yıldır birlikte olan ve önceki yıl da nişanlandıklarını açıklayan Katy Perry ile Orlando Bloom, kızlarının doğumunu da sosyal medya hesabından duyurdu. Mutlu haber, çiftin iyi niyet elçisi olduğu UNICEF'in sosyal medya hesabından da duyuruldu.
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YARDIM KAMPANYASI
Paylaşımda "Dünyaya hoş geldin Daisy Dove Bloom. İyi niyet elçilerimiz Orlando Bloom ve Katy Perry'nin kızlarını tanıştırmaktan onur duyarız" denildi. Bu duyuru, aynı zamanda dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç bebekler ve anne adayları için başlatılan bir kampanyanın da ilk adımı oldu. Katy Perry'nin anne olduğunu duyurduğu fotoğrafta tırnağını da kızının adındaki Daisy'ye (Papatya) uygun oje sürmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.