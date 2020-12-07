"Sırrını" gözler önüne serdi

BEN ARTIK ANNEYİM Geçen ağustos ayında doğum yapan 35 yaşındaki Perry, bir ayna karşısında çektiği pozunda MTV Video Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısına da eğlenceli bir gönderme yaptı. Perry'nin karnındaki doğum şişkinliklerinin henüz yerli yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı. Katy Perry, doğumdan kısa bir süre sonra fiziksel değişimini gözler önüne seren ilk ünlü değil. Bazı başka ünlüler de kimi sosyal medyadan kimi de katıldıkları etkinliklerde kırmızı halıda doğum sonrası görüntülerini gözler önüne serdi. İşte o ünlüler.