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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 07 Aralık 2020 - 12:05 | 

"Sırrını" gözler önüne serdi

Kısa bir süre önce ilk kez anne olan ünlü şarkıcı hamilelik kilolarını henüz tam olarak veremedi.

Instagram, Backgrid USA

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Ama bunu dert etmek yerine sosyal medyada yaptığı esprili paylaşımlarla bazı 'sırlarını' da hemcinslerinin 'kulağına fısıldıyor."

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Orlando Bloom ile nişanlanan ve geçtiğimiz aylarda da anne olan Katy Perry, henüz hamilelik öncesi formuna geri dönmedi. Ama birçok meslektaşının aksine buna dertlenmek yerine esprili bir şekilde yaklaşıyor olaya.

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Geçtiğimiz ekim ayında Daisy Dove adını verdikleri bir kız bebek dünyaya getiren Perry, yine esprili paylaşımıyla gündem oldu.

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Perry sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda son derece şık, gece mavisi bir trençkotla kameraya doğru yürüyor. Sonra da trençkotunu kaldırıp daha formda görünmesini sağlayan "sırrını" yani toparlayıcı korsesini gözler önüne seriyor.

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Katy Perry'nin bu paylaşımı dört saat içinde 600 bine yakın beğeni aldı ve takipçilerinden de yorum yağdı.

6DOĞUM SONRASI İLK POZ
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DOĞUM SONRASI İLK POZ

Nişanlısı Orlando Bloom ile birlikte Daisy Dove adını verdikleri kız bebeğini kucağına alan Katy Perry, doğum sonrası halini sosyal medya hesabından paylaştı. 

7BEN ARTIK ANNEYİM
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BEN ARTIK ANNEYİM

Geçen ağustos ayında doğum yapan 35 yaşındaki Perry, bir ayna karşısında çektiği pozunda MTV Video Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısına da eğlenceli bir gönderme yaptı. Perry'nin karnındaki doğum şişkinliklerinin henüz yerli yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.  Katy Perry, doğumdan kısa bir süre sonra fiziksel değişimini gözler önüne seren ilk ünlü değil. Bazı başka ünlüler de kimi sosyal medyadan kimi de katıldıkları etkinliklerde kırmızı halıda doğum sonrası görüntülerini gözler önüne serdi. İşte o ünlüler.

8BEBEĞİM VE BEN
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BEBEĞİM VE BEN

Millie Mackintosh, bebeğini kucağına aldıktan kısa bir süre sonra verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

9ARTIK BİR BEBEĞİM VAR
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ARTIK BİR BEBEĞİM VAR

Gemma Atkinson da doğumdan hemen sonra çekilen bu pozuna Instagram sayfasında yer verdi.

10ÜÇÜNCÜ BEBEKTEN SONRA
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ÜÇÜNCÜ BEBEKTEN SONRA

Kate Hudson'ın üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten sonraki görüntüsü.

11BU GÖRÜNTÜ TARTIŞILMIŞTI
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BU GÖRÜNTÜ TARTIŞILMIŞTI

Model Candice Swanepoel, ikinci bebeğini dünyaya getirdikten haftalar sonra plajda görüntülendi. Modelin karnında toplanan yağlar çok eleştirildi. Ancak Swanepoel, bu durumun normal olduğunu ve anneliğin keyfini her yönüyle çıkarmak istediğini belirtmişti.

12İKİNCİ BEBEKTEN SONRA
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İKİNCİ BEBEKTEN SONRA

Blake Lively ikinci bebeğini dünyaya getirdikten iki ay sonra böyle görünüyordu.

13ANNE KARNI
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ANNE KARNI

Kate Middleton ilk bebeği George'u dünyaya getirdikten sonra hastaneden çıkarken şiş karnıyla dikkat çekmişti.

14BİR AYDA FORMUNA KAVUŞTU
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BİR AYDA FORMUNA KAVUŞTU

Middleton üçüncü bebeğini doğurduktan sonra yine karnı şişti. Fakat Düşes, üç doğumunda da bir ay geçmeden eski incecik görüntüsüne kavuştu.

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