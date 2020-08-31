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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 14:24 | 

Katy Perry doğum sonrası halini gözler önüne serdi

Kısa bir süre önce anne olan ve ilk bebeğini kucağına alan ünlü şarkıcı doğumdan günler sonra nasıl göründüğünü gözler önüne serdi.

Instagram, Backgrid USA

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1DOĞUM SONRASI İLK POZ
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DOĞUM SONRASI İLK POZ

Nişanlısı Orlando Bloom ile birlikte Daisy Dove adını verdikleri kız bebeğini kucağına alan Katy Perry, doğum sonrası halini sosyal medya hesabından paylaştı. 

2BEN ARTIK ANNEYİM
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BEN ARTIK ANNEYİM

Geçen hafta doğum yapan 35 yaşındaki Perry, bir ayna karşısında çektiği pozunda MTV Video Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısına da eğlenceli bir gönderme yaptı. Perry'nin karnındaki doğum şişkinliklerinin henüz yerli yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı.  Katy Perry, doğumdan kısa bir süre sonra fiziksel değişimini gözler önüne seren ilk ünlü değil. Bazı başka ünlüler de kimi sosyal medyadan kimi de katıldıkları etkinliklerde kırmızı halıda doğum sonrası görüntülerini gözler önüne serdi. İşte o ünlüler.

3BEBEĞİM VE BEN
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BEBEĞİM VE BEN

Millie Mackintosh, bebeğini kucağına aldıktan kısa bir süre sonra verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

4ESKİ FORMUNA DÖNMEK İÇİN UĞRAŞTI
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ESKİ FORMUNA DÖNMEK İÇİN UĞRAŞTI

Carrie Underwood da bebeğini dünyaya getirdikten sonra tekrar eski haline dönmek için spor yaparken çekilen bu pozunu sosyal medyadan paylaştı.

5ARTIK BİR BEBEĞİM VAR
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ARTIK BİR BEBEĞİM VAR

Gemma Atkinson da doğumdan hemen sonra çekilen bu pozuna Instagram sayfasında yer verdi.

6ÜÇÜNCÜ BEBEKTEN SONRA
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ÜÇÜNCÜ BEBEKTEN SONRA

Kate Hudson'ın üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten sonraki görüntüsü.

7BU GÖRÜNTÜ TARTIŞILMIŞTI
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BU GÖRÜNTÜ TARTIŞILMIŞTI

Model Candice Swanepoel, ikinci bebeğini dünyaya getirdikten haftalar sonra plajda görüntülendi. Modelin karnında toplanan yağlar çok eleştirildi. Ancak Swanepoel, bu durumun normal olduğunu ve anneliğin keyfini her yönüyle çıkarmak istediğini belirtmişti.

8İKİNCİ BEBEKTEN SONRA
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İKİNCİ BEBEKTEN SONRA

Blake Lively ikinci bebeğini dünyaya getirdikten iki ay sonra böyle görünüyordu.

9ANNE KARNI
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ANNE KARNI

Kate Middleton ilk bebeği George'u dünyaya getirdikten sonra hastaneden çıkarken şiş karnıyla dikkat çekmişti.

10BİR AYDA FORMUNA KAVUŞTU
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BİR AYDA FORMUNA KAVUŞTU

Middleton üçüncü bebeğini doğurduktan sonra yine karnı şişti. Fakat Düşes, üç doğumunda da bir ay geçmeden eski incecik görüntüsüne kavuştu.

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