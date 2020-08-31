Katy Perry doğum sonrası halini gözler önüne serdi
Kısa bir süre önce anne olan ve ilk bebeğini kucağına alan ünlü şarkıcı doğumdan günler sonra nasıl göründüğünü gözler önüne serdi.
Instagram, Backgrid USA
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DOĞUM SONRASI İLK POZ
Nişanlısı Orlando Bloom ile birlikte Daisy Dove adını verdikleri kız bebeğini kucağına alan Katy Perry, doğum sonrası halini sosyal medya hesabından paylaştı.
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BEN ARTIK ANNEYİM
Geçen hafta doğum yapan 35 yaşındaki Perry, bir ayna karşısında çektiği pozunda MTV Video Müzik Ödülleri'nin kırmızı halısına da eğlenceli bir gönderme yaptı. Perry'nin karnındaki doğum şişkinliklerinin henüz yerli yerinde olduğu dikkatlerden kaçmadı. Katy Perry, doğumdan kısa bir süre sonra fiziksel değişimini gözler önüne seren ilk ünlü değil. Bazı başka ünlüler de kimi sosyal medyadan kimi de katıldıkları etkinliklerde kırmızı halıda doğum sonrası görüntülerini gözler önüne serdi. İşte o ünlüler.
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BEBEĞİM VE BEN
Millie Mackintosh, bebeğini kucağına aldıktan kısa bir süre sonra verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.
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ESKİ FORMUNA DÖNMEK İÇİN UĞRAŞTI
Carrie Underwood da bebeğini dünyaya getirdikten sonra tekrar eski haline dönmek için spor yaparken çekilen bu pozunu sosyal medyadan paylaştı.
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ARTIK BİR BEBEĞİM VAR
Gemma Atkinson da doğumdan hemen sonra çekilen bu pozuna Instagram sayfasında yer verdi.
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ÜÇÜNCÜ BEBEKTEN SONRA
Kate Hudson'ın üçüncü bebeğini dünyaya getirdikten sonraki görüntüsü.
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BU GÖRÜNTÜ TARTIŞILMIŞTI
Model Candice Swanepoel, ikinci bebeğini dünyaya getirdikten haftalar sonra plajda görüntülendi. Modelin karnında toplanan yağlar çok eleştirildi. Ancak Swanepoel, bu durumun normal olduğunu ve anneliğin keyfini her yönüyle çıkarmak istediğini belirtmişti.
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İKİNCİ BEBEKTEN SONRA
Blake Lively ikinci bebeğini dünyaya getirdikten iki ay sonra böyle görünüyordu.
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ANNE KARNI
Kate Middleton ilk bebeği George'u dünyaya getirdikten sonra hastaneden çıkarken şiş karnıyla dikkat çekmişti.
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BİR AYDA FORMUNA KAVUŞTU
Middleton üçüncü bebeğini doğurduktan sonra yine karnı şişti. Fakat Düşes, üç doğumunda da bir ay geçmeden eski incecik görüntüsüne kavuştu.