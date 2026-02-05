×
Katliamdan kaçmışlardı: 108 yıl sonra ilk defa Mersin'de buluştular! 'Tarihte eşi benzeri nadir olan bir durum'

Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 13:35

O dönem Erzurum'a bağlı olan Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki bir köyde 1918 yılında Ermenilerin katliamlarından kaçan Çevik ailesinin çocukları ve torunları, 108 yıl sonra ilk defa Mersin'de buluştu. Gözyaşlarının aktığı buluşmada kuzenlerin yanı sıra 6. kuşağa kadar torunlar yer aldı. torunlardan Ziya Çevik "Tarihte eşi benzeri nadir olan bir durum. Bunun kelimelerle ifadesi yok, yaşanması gerekiyor" diye konuştu.